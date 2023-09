¿Bailas? Apúntate al concurso de baile country de Expogan 2023

La fiesta ganadera Expogan se realizará del 5 al 15 de octubre, donde habrá diversos eventos artísticos entre ellos el Concurso de Baile Country 2023 que se desarrollará el día 14 del mes en mención, en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional Chihuahua, en el anillo de juzgamiento, la inscripción tendrá un costo de $100.00 por participante.

Así que si tu gusto es este género musical es tu oportunidad de sacar tus mejores pasos de baile y poder llevarte alguno de los tres primeros lugares en las categorías: Baile en Línea que se divide en Infantil de 5 a 12 años; Avanzados de 12 años en adelante; así como Baile en Pareja en sus facetas Amateur y Avanzado, siendo más de 20 mil pesos en premios, si deseas más información sobre el concurso está disponible el número de WhatsApp 614 601 8004.

La música country no puede faltar en esta fiesta significativa para Chihuahua, es por ello que se llevará este concurso que ha tenido gran aceptación y cada año se unen más participantes para disfrutar de este baile y por supuesto demostrar que en cuestión de pasos de country también los capitalinos saben sacarle brillo a la pista.

En los eventos pasados cada una de las agrupaciones o parejas llevaron sus porras, y probablemente esta vez no será la excepción donde familiares y amigos apoyarán con sus porras, gritos, chiflidos, y aplausos a su grupo o pareja preferida.

Cabe mencionar que en la historia del country, en el tradicional, se tocaba esencialmente con instrumentos de cuerda, como la guitarra, el banjo, el violín sencillo (fiddle) y el contrabajo, aunque también intervenía frecuentemente el acordeón (de influencia francesa para la música cajún), y la armónica.

En el country moderno se utilizan sobre todo los instrumentos electrónicos, como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, los teclados, el dobro, o la steel guitar, y continúa renovándose como cada género musical.

La música campirana alcanzó un hito en 1981, cuando tres canciones del género ocuparon la cima del Billboard Hot 100, dicho hito se repitió cuatro décadas más tarde en 2023, cuando cuatro artistas campiranos durante dos semanas consecutivas se disputaron las tres primeras plazas: Oliver Anthony (Rich Men North of Richmond), Jason Aldean (Try That in a Small Town), Luke Combs (Fast Car), y Morgan Wallen (Last Night).