¿Vives en Chihuahua? Estas son todas las becas para estudiantes a las que puedes aplicar

La deserción escolar en Chihuahua es un fenómeno que aumentó considerablemente en los últimos dos años a causa de la pandemia de Covid-19. Aunado a esto, la escases de oportunidades laborales y la falta de dinero han llevado a los estudiantes a buscar opciones para continuar con sus estudios, siendo las becas la opción más accesible para aquellos quienes desean seguir una carrera universitaria.

Actualmente en el estado de Chihuahua existen varias opciones en cuanto a carreras en diferentes instituciones educativas, a las cuales es posible acceder por medio de becas o apoyos.

Recientemente el Municipio de Chihuahua puso en marcha el programa Becas de Transporte 2022, por medio del cual se pretende dar a los estudiantes las facilidades para trasladarse de sus casas a los planteles o viceversa, si estás interesado en obtener este beneficio solo tienes que ingresar a la página de convocatorias del ayuntamiento.

Si una de tus opciones es en alguna de las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua, deberás primero ingresar al portal de la Uach y luego llenar la solicitud vía internet en el periódico indicado en el portal de becas. El primer requisito a tomar en cuenta es estar cursando el segundo bimestre de alguna de las licenciaturas, si deseas tener más información sobre las diferentes opciones que se te ofrecen, puedes hacer click en el siguiente enlace.

Si deseas una beca por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es indispensable que hayas cursado ya el primer semestre (Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua)

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), tiene para ti once opciones de becas; beca académica, Deportiva Cultural, Quédate con Nosotros, Trabajador, Conacyt, Manutención, Fondo Unido, Fundación Chihuahua, Alimenticia, Programa Inclusión y Fanvi. Los detalles sobre estas opciones puedes encontrarlas a través de la página www.utch.edu.mx/index.php/becas/, o solicitar información al número 614 432 20 00, extensiones 1123 y 1187.

Una tercera opción para obtener una carrera profesional, es el Claustro Universitario, que ofrece también una posibilidad de acceder a un apoyo, solo es necesario haber cursado un período cuatrimestral, solicitar el formato para estudio socioeconómico y esperar el resultado donde se compruebe la situación de tus recursos económicos; tener un promedio de calificación de 9; no reprobar materias (Exámenes Parciales y/o Finales) y no haber sido motivo de baja No cambio de carrera. El trámite deberá ser en las dos primeras semanas del inicio de cada cuatrimestre

Becas de Gobierno para estudiantes de nivel básico

Por último, pero no menos importante, para los estudiantes de nivel básico existe también la posibilidad de acceder a un apoyo por medio del Gobierno del Estado de Chihuahua; este va dirigido a estudiantes de instituciones públicas del sistema estatal educativo del nivel preescolar, primaria o secundaria que presenten una situación socioeconómica difícil y/o extraordinaria reciente que dificulte y entorpezca el ejercicio diario para continuar con sus estudios en manera regular.

Si este es tu caso, las bases para acceder a estas becas las puedes encontrar en el portal que el Gobierno del Estado ha habilitado para brindar información a los interesados, a través del enlace Apoyos Económicos Extraordinarios de Básica | Tramites y servicios (chihuahua.gob.mx)

