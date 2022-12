¿Buscas la ciudadanía estadounidense? Army de EU llama a unirse a sus tropas y conseguirla

El Ejército de Estados Unidos lanzó en sus redes sociales la convocatoria de reclutamiento invitando a enlistarse a la Armada, en el que se proveerá a los seleccionados un tratamiento de regularización migratoria rápida, así como el acceso a la educación y enviar dinero a sus familiares en México.

En la página de Twitter @usarec la cuenta oficial de la Armada estadounidense ha compartido publicaciones con referencia a ciudadanos de Chihuahua que forman parte del Ejército, así como también invitando a unirse.

¿Qué diferencia hay entre el servicio militar obligatorio y el servicio selectivo?

La diferencia del servicio militar obligatorio en Estados Unidos consiste en que es una inscripción obligatoria de los hombres en las Fuerzas Armadas, sin embargo, el Ejército ha sido una fuerza voluntaria desde 1973, pero el gobierno norteamericano puede restablecerlo como obligatorio en caso de una emergencia nacional.

El servicio selectivo se trata de una agencia en la que se registra a los hombres como posibles candidatos en caso de que sea necesario que se enlisten y empleen el servicio militar obligatorio a futuro.

¿Quién puede inscribirse en el servicio selectivo?

Generalmente la mayoría de los hombres estadounidenses o incluso inmigrantes de entre 18 y 25 años puede y debe inscribirse en el servicio selectivo. Los ciudadanos deben registrarse dentro de los primeros 30 días a partir de su cumpleaños número 18. Los inmigrantes deben inscribirse dentro de los primeros 30 días a partir de su llegada al país.

Cabe destacar que no es necesario que se enlisten las mujeres y los varones extranjeros que están en Estados Unidos como estudiantes o con visas de turista o diplomáticas.

La pagina oficial de Twitter U.S. Army Recruiting ha puesto como ejemplo a chihuahuenses originarios de Delicias y Casas Grandes su historia de vida y cómo terminaron en la armada de Estados Unidos, además de resaltar que pese a enlistarse decidieron hacer sus vidas en EU con honorabilidad y lealtad hacia el vecino país.