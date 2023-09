Búsqueda no se detendrá, faltan tres migrantes por localizar: Gabino Gómez

El activista y también representante de las familias de los 13 desaparecidos en Coyame, Gabino Gómez, dio a conocer que a pesar de que localizaron 10 cadáveres del interior de las fosas clandestinas en El Mimbre, la búsqueda de los tres migrantes chihuahuenses que no han sido localizados, sigue activa.

Al momento faltan por localizar los cuerpos de José Luis, Luis Carlos y Daniel Alonso, quienes no se localizaron en las fosas clandestinas donde se localizaron los cuerpos de las 10 víctimas quienes partían de Coyame y quienes tenían como destino los Estados Unidos.

“El día que notificaron de los nueve restos, los familiares estuvieron presentes, en un charla que tuvimos con las autoridades, se fueron separando los casos para que se fueran notificando de forma individual, los tres restantes, se quedaron con la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se les explicó que la carpeta no se cerrar”´, comentó el activista.

Comentó que de los 10 restos, nueve ya fueron identificados plenamente, pero uno de ellos sigue pendiente de que se entregue el material genético para determinar quién es, aunque adelantó que están convencidos de que se trata de Elías, pero que hasta que no cuenten con la prueba confirmada van a oficializar su identificación.

“Todo concuerda, la edad, los dientes, la ropa, pero la genética no ha llegado, porque estuvieron haciendo muchas diligencias en la Fiscalía de Chiapas, que no podían hacer la muestra, hasta que tuvo que tuvo que intervenir una representación, y una abogada las acompañó, pero todo esto fue apenas el viernes pasado, aún no mandan los resultados” señaló.

Por este motivo, el último de los restos encontrados, no ha sido entregado, pero recalcó que de momento los nueve cadáveres ya fueron entregados a sus familiares en Querétaro, Durango y otros puntos de la república de donde partieron para cruzar el país y llegar a los Estados Unidos.