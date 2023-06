Caen al relleno hasta mil toneladas al día: Dirección de Servicios Públicos Municipales

¡El tiempo se acaba! Con tal de extender algunas semanas la vida útil del actual relleno sanitario al que le restan de 10 a 11 meses, se han emprendido una serie de estrategias en torno a la compactación de las aproximadamente mil toneladas diarias de basura que llegan a este espacio ubicado en la salida a Aldama.

Esto luego de que la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula se encuentra detenido, tras deferir la resolución de amparos hasta el 19 de julio, lo que resulta preocupante porque pronto ya no se tendría un lugar para depositar de manera directa la basura, alertó José Luis de la Madrid Téllez, director de Servicios Públicos Municipales.

José Luis de la Madrid Téllez, director de Servicios Públicos Municipales / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Es de mencionar que el inicio de las obras del nuevo relleno se proyectaba para el mes de julio de 2023; mientras que la entrada en operaciones se preveía en abril de 2024.

La primera etapa del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula tendrá una inversión de alrededor de 300 millones de pesos. Esta inversión comprende la compra del terreno, las adecuaciones del terreno y construcción de la primera celda, una estación de transferencia y los camiones de transferencia y cumplimiento de las autorizaciones ambientales.

Mil toneladas diarias

El actual Relleno Sanitario, localizado en la avenida Fuerza Aérea, empezó operaciones en 1991, cuando se inauguró la primera celda que dio 22 años de servicio a la ciudad y, en el 2013 arrancó operaciones la celda 2, a la que le restan de 10 a 11 meses de vida útil.

Actualmente, por instrucciones del alcalde Marco Bonilla, en la celda 2 se están llevando a cabo labores de acomodo y compactación con apoyo de maquinaria, tratando de ganar días, semanas o inclusive un mes más de vida.

A diario, 150 camiones de basura en 226 rutas depositan alrededor de mil toneladas de basura al relleno sanitario / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Al adentrarse a cuestiones más técnicas, De la Madrid explicó que toda la celda tiene una geomembrana, que es un tipo plástico de uno a dos milímetros de ancho que prohíbe que todos los lixiviados o jugos de la basura, se adentren al subsuelo; entonces, fuera del área de geomembrana no se puede colocar basura, es por ello que todos los desechos deben estar sobre el área delimitada que próximamente quedará saturada.

A diario, 150 camiones de basura, en 226 rutas, depositan alrededor de mil toneladas de basura al relleno sanitario, que han estado compactando y colocando tierra para disminuir los malos olores, situación que se ha ido controlando con el paso del tiempo.

Es de mencionar que en el caso de las llantas, se contratan empresas para triturar los neumáticos y retirarlos del lugar, puesto que no se pueden enterrar con los otros desperdicios.

Clausura de la segunda celda

Una vez clausurada, la segunda celda deberá tener un espesor de 30 a 50 centímetros de material para continuar con los siguientes pasos de remediaciones que constan en una barda perimetral, una reforestación con árboles de la localidad, inclusive ya se empezó a plantar mezquites, palo verde y algunas otras especies endémicas para contener el malestar que genera en la zona.

Después de cerrar el actual relleno sanitario, se tienen dos años para poder completar todas las obras de remediación y después hay que darle seguimiento 20 años continuos, explicó De la Madrid.

Después de cerrar el actual relleno sanitario, se tienen dos años para poder completar todas las obras de remediación / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Al cuestionarlo si podría iniciarse algún otro proyecto en la zona del relleno, el funcionario expuso que sí es posible, detallando que el presidente municipal Marco Bonilla plantea un parque solar, es decir, colocar paneles solares para inyectar la línea de energía que da servicio al municipio, ya sea para el alumbrado público o bien oficinas públicas.

Este es uno de los posibles proyectos pero no el definitivo o el único. La recomendación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), es colocar material y sembrar pastos endémicos en las dos celdas, así como en sus perímetros, arbustos y árboles, pero eso no estaría peleado con los paneles solares.

Luego del tratamiento que se le dio a la celda 1, ya está generando una buena cantidad de gas metano y de buena calidad, y se hará lo propio con la celda 2, entonces cabe la posibilidad de contar con una granja solar y al mismo tiempo atender el gas metano para otros tratamientos.

“Una vez cubiertas las dos celdas, los olores desaparecerían, aparte de los mosquitos, moscas y algunos otros problemas”, expresó el entrevistado.

Relleno Mápula operaría hasta por 70 años

El proyecto del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano Mápula que comprende la construcción de cinco celdas podría recibir residuos sin separación por más de 30 años, sin embargo, con la separación de residuos, se elevará su vida útil llegando a más de 70 años.

Por instrucciones del alcalde, en la celda 2 del actual relleno se llevan a cabo labores de compactación con apoyo de maquinaria / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El director de Servicio Públicos detalló que se hicieron más de 18 estudios geológicos, geohidrológicos, hidrológicos, de vientos predominantes, de suelos, profundidad de agua, mantos acuíferos, entre otros, para determinar la nueva ubicación con la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la Universidad La Salle, y el Tecnológico de Monterrey.

Ya teniendo dichos estudios, se solicitaron los permisos pertinentes a los gobiernos municipal, estatal y federal.

De acuerdo a lo declarado por De la Madrid, se descartaron más de 14 terrenos en diversos puntos de la ciudad, por no cumplir con requisitos como estar a cierta distancia de un aeropuerto, por aberturas de ciertos terrenos, por bajas de agua en la salida a Cuauhtémoc; todo esto dio como mejor opción hacia Delicias.

“Encontramos una aguja en un pajar: encontramos un terreno sin arroyos que lo cruzaran, un terreno idóneo geológicamente. No es que lo anduviéramos buscando, es que dimos con él; 40 especialistas acordaron el sitio, no es un capricho de la administración que quisiera que ahí se pusiera”, resaltó.

De la Madrid fue claro al señalar que ya no hay tiempo para realizar otros estudios de factibilidad, por lo que tuvieron que buscar un Plan B que consistió en compactar los desechos para poder lograr un poco más de vida útil.

“Si me preguntan si estoy preocupado por lo que está sucediendo, sí estoy muy preocupado, porque no se avizora un Plan C, D o E que pudiera beneficiarnos a todos los chihuahuenses. El plan que nos beneficia a todos es abrir un nuevo relleno”, añadió.

Considerando que para el próximo 19 de julio se destrabe este tema, se irá un poco retrasados para el arranque de proyecto y quizá con la compactación “extrema” que se está haciendo alcancen los tiempos antes de la construcción de nuevo relleno, pero si se van más allá de esta fecha, el asunto se torna por demás preocupante.