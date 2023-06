Calor y tandeo dejan sin agua a escuelas en colonia Punta Oriente

La fuerte ola de calor golpea con mayor severidad a las zonas de la ciudad que no cuentan con un suministro regular de agua potable, como el caso de la colonia Punta Oriente, donde la escasez ha puesto en jaque a las escuelas, en las que incluso han tenido que suspender clases a las 10 de la mañana.

En la Primaria Camino Real sucedió el pasado martes, cuando desde temprana hora el vital líquido fue insuficiente para cubrir la demanda de docentes y alumnos, ya que no contaban con agua para beber y mucho menos para el servicio de sanitarios. Los directivos se vieron obligados a suspender la jornada a las 10 de la mañana.

Chihuahua Registra JMAS demanda de agua histórica a causa de las altas temperaturas

Ayer solicitaron la intervención de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la cual envió camiones cisterna para abastecer los tinacos, no obstante, el problema es casi diario desde hace por lo menos dos semanas, pues según señalan directivos del plantel es cuando notaron una notable baja en el suministro a través de las líneas.

En este punto coincidieron vecinos de Punta Oriente, al asegurar que el agua sólo llega a la colonia durante unas pocas horas —a lo mucho cuatro— durante la madrugada, dejando a toda la comunidad sin acceso al recurso vital durante el resto del día, lo que evidentemente les es insuficiente para cubrir las necesidades más básicas de higiene.

Carlos Fernández, uno de los colonos, informó que en su casa de dos pisos el tinaco no alcanza a llenarse, por lo que se ven obligados a utilizar pequeños botes con los que apenas acumulan agua suficiente para cubrir las necesidades básicas.

En la zona se ubican además de la Escuela Camino Real, la Primaria Federal Pedro de Lilie Aizpuru, la Secundaria Federal 12 y el Jardín de Niños Norawa Towi. Todos a excepción del kínder —que cuenta con bombas— padecen con el escaso suministro.

Por su parte, el titular de la JMAS, Alan Falomir, declaró que se tiene una demanda de agua histórica a consecuencia de las altas temperaturas que ha registrado la ciudad en las últimas semanas, lo que ha ocasionado que la CFE sufra algunos problemas para suministrar energía a los pozos.

Escuelas sin agua

Ante las altas temperaturas que se han registrado en gran parte del estado, en la ciudad de Chihuahua se ha agravado la escasez de agua, lo que se ha reflejado en diferentes colonias, así como en varias instituciones educativas, principalmente de la zona oriente de la ciudad.

Con los tradicionales cortes al suministro de agua, las escuelas en la colonia Punta Oriente siguen impartiendo clases, incluso con casi nada o nada de suministro de agua, pues aseguran que la presión sólo llega entre dos a cuatro horas al día para atender la demanda de este sector.

También te puede interesar: Denuncian vecinos de San Felipe cortes excesivos de agua

Algunos con ayuda de cisternas, otros con bombas de agua, pipas y otros mecanismos, es como están sorteando las altas temperaturas, pero se ha limitado el consumo de agua y se ha priorizado para los servicios básicos de higiene, como el uso de baños.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

A raíz de lo anterior en la escuela Camino Real, el martes 20 de junio suspendió clases, pues no lograron cubrir el abasto con el agua para personal académico ni alumnado, por ello solicitó a los alumnos que a las 10 horas abandonaran la institución, ya que no contaban con suficiente para cubrir la jornada de ese día, ni para consumo, ni mucho menos para servicio de sanitarios.

Luz del Carmen Ramos, directora de la escuela primaria federal Camino Real, informó que en los últimos días tuvieron una disminución considerable en la presión del agua, dejándolos el día de martes sin ninguna gota, viéndose obligados a suspender clases a las 10:00 de la mañana.

Personal de la escuela mencionó que se solicitó intervención de algunas autoridades municipales, quienes el día miércoles atendieron la solicitud y enviaron pipas, pero la demanda ha sido permanente ante las altas temperaturas que se han registrado desde hace más de 15 días.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En la escuela primaria federal Pedro de Lilie Aizpuru, en la colonia Jardines de Oriente, compartieron que tienen problemas con el agua, por lo que al informar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, decidieron enviar una unidad de abastecimiento de agua, la cual arribó ayer para abastecer los tinacos de la escuela.

Mientras que en la Escuela Secundaria Federal número 12, la subdirectora académica del turno vespertino, Maely Vela Robles, informó que ante la disminución del agua, han tenido que racionarla para que sus alumnos no tuvieran problemas en lo que culmina el ciclo escolar.

El personal consultado de las diferentes instituciones educativas dijo que la disminución comienza desde las 11:00 de la mañana y no vuelve hasta ya entrada la noche, las aulas las mantienen frescas con minisplits y aires acondicionados, sin embargo no logran cubrir la demanda, por la gran cantidad de alumnos, además de mantener un plan de distribución de agua para que los alumnos del siguiente turno cuenten con agua y no sufran por el calor.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, en el jardín de niños Norawa Towi no han presentado problemas con el agua, esto gracias a que cuentan con un hidroneumático que les permite bombear el agua y llenar los tinacos.

La institución cuenta con tinacos, los cuales suelen ser suficientes para abastecerse, tanto en baños como para uso de limpieza; la directora de la institución, Sandra Quintana Sosa, pidió a los padres que mandaran a los niños con un termo de agua suficiente para tomar durante la jornada de trabajo, ya que tiene clausurados los bebederos.

Denuncian vecinos de Jardines de Oriente 15 días sin agua

Los vecinos de la colonia Jardines de Oriente se encuentran sumidos en una grave crisis de abastecimiento de agua, que ha durado ya más de 15 días. Los residentes de esta zona de la ciudad han expresado su frustración y preocupación ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, quienes hasta el momento no han autorizado el envío de pipas de agua para paliar la situación.

La problemática del suministro de agua comenzó a principios del mes de junio, cuando los residentes empezaron a experimentar una disminución considerable en la presión del agua.

Actualmente, el agua sólo llega a la colonia durante unas pocas horas, entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana, dejando a toda la comunidad sin acceso al recurso vital durante el resto del día, que no les cubre las necesidades más básicas de higiene.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

La falta de agua ha generado numerosos inconvenientes para los residentes de Jardines de Oriente. La imposibilidad de llenar los tinacos ha afectado la capacidad de almacenamiento de agua en los hogares, lo que ha obligado a los vecinos a buscar alternativas, como utilizar recipientes más pequeños para almacenar el agua disponible.

Carlos Fernández, uno de los afectados, ha compartido su experiencia, mencionando que en su casa de dos pisos el tinaco no se llena, por lo que se ven obligados a utilizar pequeños botes de alrededor de 100 litros que apenas proporcionan un flujo de agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el día.

Además, la falta de agua ha generado dificultades adicionales, como la necesidad de desplazarse hacia otros lugares donde sí cuentan con suministro de agua para poder realizar tareas básicas, como lavar la ropa. Muchos residentes se ven obligados a acudir a casa de familiares o amigos que viven en áreas con agua para poder realizar estas actividades básicas de higiene.

Los vecinos afectados han presentado denuncias y reportes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la institución responsable del suministro de agua en la ciudad. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una solución satisfactoria por parte de dicha entidad.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, han solicitado la presencia de pipas de agua en la colonia para abastecer a los residentes mientras se resuelve el problema del suministro. Lamentablemente, se les ha informado que las autoridades aún no han autorizado el envío de estas unidades, lo que ha incrementado la indignación de los vecinos afectados.

Ante esta situación crítica, los residentes de Jardines de Oriente hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que tomen medidas inmediatas y autoricen el envío de pipas de agua a la colonia. Además, solicitan una pronta solución al problema del suministro de agua, ya que la falta de este recurso básico está afectando gravemente la calidad de vida de la comunidad, incluyendo la interrupción prematura de actividades educativas en una escuela primaria local.

Los residentes de Jardines de Oriente esperan que su llamado de atención sea escuchado y que se tomen las acciones necesarias para resolver esta situación, ya que consideran que el acceso a agua potable es un derecho fundamental, y es responsabilidad de las autoridades garantizar su disponibilidad en todas las comunidades.