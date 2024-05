Candidatas de Juárez y Delicias no han presentado su renuncia ante el IEE: México Republicano

El dirigente estatal del partido México Republicano, Juan Carlos Hernández, dio a conocer que desconoce qué es lo que está ocurriendo con algunas candidaturas de ese partido, específicamente en Ciudad Juárez y Delicias.

El político destacó que ninguna de las dos candidatas en ambas ciudades, han presentado sus renuncias ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que de manera legal, siguen siendo las candidatas de ese partido.

Lo anterior, luego de que la candidata a diputada local por el Distrito 03 en Ciudad Juárez, Grecia Gabriela Herrera, promoviera un recurso legal para que el partido México Republicano la colocara en la posición uno de la lista de diputaciones plurinominales.

Posteriormente, la candidata a síndica en el municipio de Delicias, Patricia Contreras, declinara de manera pública pero no oficial, a su candidatura, para sumarse al equipo del candidato del Juntos Defendamos a Chihuahua, Jesús Valenciano.

“No sabemos, lo de Grecia es muy muy raro, en ningún momento la hemos tratado mal, le abrimos las puertas, se le ha dado el mismo apoyo que le hemos dado a todos los candidatos a diputados, de hecho Grecia no ha renunciado, sigue siendo la candidata”, dijo.

Mencionó que en el caso de Delicias, puede ser una mala acción por parte del candidato panista Jesús Valenciano, quien ha visto el crecimiento de México Republicano en el estado, y decidió ofrecer a la candidata para restar valor al nuevo partido.

“Nos están atacando por todos lados, lamentablemente en un juego perverso y sucio del PAN, la aspirante a la alcaldía de Delicias no ha renunciado a las siglas de México Republicano”, enfatizó Juan Carlos Hernández.

El dirigente de México Republicano, hizo énfasis en que son un partido nuevo, han cumplido con todo ante el IEE, han cumplido con las acciones afirmativas, y dijo no comprender los motivos por los cuales están tratando de atacarlos de esa manera.

Descartó que vayan a tomar acciones en contra de alguna de las dos candidatas, pues dijo que Grecia Herrera, en Ciudad Juárez, sigue siendo la candidata y se le seguirá apoyando, y en el caso de Delicia, con Patricia Contreras, quien no ha presentado su renuncia y no ha devuelto las prerrogativas, le puede afectar al partido, pero México Republicano no buscará afectarla a ella.

“Me sorprende que el PAN juegue de esta manera tan sucia, se nota la desesperación de Valenciano; suma un sólo voto, no suma los votos de México Republicano y que quede claro, porque traemos bastantes”, enfatizó Juan Carlos Hernández.