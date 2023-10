Cerrarán Recaudación de Rentas el 1 y 2 de noviembre por festejos de Día de Muertos

Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el Gobierno del Estado informa a la ciudadanía que los días 1 y 2 de noviembre permanecerán cerrados todos los módulos de Recaudación de Rentas. Se reanudará la atención al público el día viernes 3 de noviembre en el horario habitual.

Te puede interesar: Implementan operativo en panteones de Cuauhtémoc para garantizar seguridad en Feria del Hueso

La Secretaría de Hacienda hace hincapié en la importancia de cumplir con obligaciones fiscales y pagos de multas. Para facilitar estos procesos, se sugiere el uso de medios alternativos de pago.

Los contribuyentes pueden efectuar pagos de impuestos estatales o multas de tránsito a través de kioscos, Facebook o el sitio web oficial www.ipagos.chihuahua.gob.mx.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Foto: Gobierno del Estado

Además, se reitera la posibilidad de realizar pagos con referencia en diversas tiendas afiliadas, entre las que se incluyen Soriana, AlSuper, Elektra, Oxxo, S-Mart y Farmacias Guadalajara.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Se espera que el viernes 3 de noviembre se reanude la atención al público en los horarios habituales, que es de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00 pm en Chihuahua y Juárez, y de 9:00 am a 3:00 pm para el resto del estado, los sábados de 9:00 am a 2:00 pm.

Chihuahua Desfile de Catrinas en Chihuahua: Por dónde pasará y a qué hora podrás verlo

Los módulos disponibles en Chihuahua se encuentran en Mirador y Libra (Tránsito), mientras que en Juárez se ubican en Galerías Tec y Sendero.

El Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía a anticipar sus trámites y utilizar los medios alternos disponibles para realizar sus pagos durante este período de cierre temporal.