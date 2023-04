Circulan camiones con 18 años de antigüedad y adeudos de 53 mil pesos en la capital

Dentro de la plantilla de registros de camiones en la ciudad de Chihuahua se han detectado unidades que datan del 2005 y que después de 18 años de prestar el servicio continúan circulando en las rutas alimentadoras a pesar de estar incluso prohibido por la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, donde se restringe el uso de camiones con más de 10 años de antigüedad, para que se permita prestar el servicio público.

Aunado a ello, cerca del 90% de las unidades que cubren las rutas en la ciudad cuentan con infracciones por diferentes faltas, que van desde inadecuada vestimenta en el conductor, falta de una luz, hasta algunas más graves como sobrecupo, no cumplir con el horario establecido, hablar por celular mientras conduce y traslada a decenas de pasajeros.

Uno de los camiones que por ley no podría circular es el de la ruta de Riberas modelo Freightliner del año 2007, el cual tiene 16 años prestando el servicio y que también, cuenta con un adeudo vehicular de 53 mil 693 pesos, que se distribuyen en un total de 22 infracciones de diferentes faltas contempladas por Transportes.

Otro de los camiones que se encuentra en estas condiciones es el de la ruta Riberas, de modelo Navistar International 2019 con placa de circulación 4BCS71, el cual cuenta con las placas nuevas de la actual administración estatal, pero tiene al momento 43 infracciones que suman más de 47 mil pesos en adeudo vehicular y que data incluso del año 2020, a pesar de portar los metales nuevos.

En promedio la mayoría de los camiones, es decir, cerca del 75% de ellos, son modelos que rondan el año 2018 y 2019, que aún se encuentran en condiciones de prestar el servicio de acuerdo a lo estipulado en la ley, que a pesar de contar con el año adecuado para poder trabajar en las rutas del transporte, algunos tienen afectaciones que les impiden dar el servicio, como falta de cristales, contaminantes y otras características que se van presentando con el constante uso.

Otro de los camiones que fue detectado con una antigüedad considerable, fue el de la Ruta Bolívar un camión Navistar International modelo 2007, con placa de circulación A74410B; ruta Ramiro Valles del camión Navistar International modelo 2008 y con placa de circulación 755676B y de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, cuenta con un adeudo de 7 mil 003 pesos.

También Registro Estatal Público de Transporte, en el apartado de la ciudad de Chihuahua, se localizó un camión de reciente modelo, un Navistar International del año 2023 y el cual cubre la ruta de Riberas, de acuerdo a las placas que también porta con la identificación A74784B y que ya se encuentra prestando el servicio público.

Aunque en algunos casos los transportistas cuentan con camiones antiguos, con miles de pesos en adeudos por infracciones, hay un registro de por lo menos 36 camiones en la ciudad que no portan placas de circulación, en ninguna de las dos zonas de la unidad, lo cual también se encuentra sancionado por la ley, y además es un motivo para que sean retirados de la circulación.

A pesar de que los concesionarios anunciaran que ya se habían integrado camiones nuevos a las rutas de transporte en la ciudad, no se logró detectar más que sólo una unidad que presta el servicio al norte de la ciudad, que además de acuerdo a los mismos transportistas, es la ruta más costeable en la ciudad de Chihuahua, esto debido a su alta demanda.

En la ciudad, de acuerdo al registro de concesiones en el estado de Chihuahua de la Subsecretaria de Transporte, se contemplan un total de 534 concesiones otorgadas, que esto se debería de representar en el mismo número de camiones, pero en realidad son cerca de 300 los que cada día salen a cubrir los recorridos en la capital, por lo que aún quedan al menos 100 camiones pendientes que pueden llegar a cubrir el déficit que mantiene la capital.

Situación de algunos camiones

Los transportistas consideran que algunas rutas en la ciudad, ya que informaron a este medio que algunas no son rentables, porque ya no había una gran demanda de clientes, y por lo cual no era conveniente realizar esas vueltas para un reducido número de personas.Algunas de las rutas que se encuentran en ese supuesto, según explicaron, son la, y en algunos de las ocasiones, los concesionarios se fueron a cubrir algunas rutas como Riberas de Sacramento, donde actualmente circulan 30 camiones dando el servicio y que es una de las más redituables.De acuerdo al registro oficial las concesiones en la ciudad, se distribuyen en uny un 30% se encuentra distribuido para la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), mientras que el resto reparte en algunos independientes y otros que no se encuentran registrados oficialmente.De acuerdo a la, en el artículo 110 sobre las causas de cancelación, advierte que se podría cancelar una concesión o permiso a quien suspenda o abandone el servicio sin autorización, así como a quien no preste el servicio de manera uniforme, continua y eficiente, de conformidad con lo que establezca la presente ley, las disposiciones que de ella emanen y demás normatividad aplicable.De igual forma advierte a quien no renueve los vehículos que rebasen la antigüedad máxima permitida, de acuerdo con lo señalado en la presente Ley y en su Reglamento, no contará con las capacidades necesarias para prestar el servicio o prestarlo con vehículos no autorizados.

Riberas 755666B FREIGHTLINER 2007 53,693.00 22 infracciones

Zarco 18AZA34 NAVISTAR INT SA CV 2005 1,650.00

Ramiro Valles 756108B NAVISTAR INT SA CV 2019 3 infracciones por servicio 12,534.00

Kennedy 756082B FREIGHTLINER 2018 1 infracción por no dar la última vuelta 3,603.00

Kennedy A74575B NAVISTAR INT SA CV 2019 CONDUCCIÓN PELIGROSA DE LA UNIDAD 2,544.00

Mármol A74454B NAVISTAR INT SA CV 2019 2,160.00

Vistas Arcansas 211 PLI (Placas de Estados Unidos)

Sector 3 A74420B HINO MOTORS 2018 7 infracciones 16,408.00

Colon 756142B MERCEDES BENZ 3 infracciones 13,496.00

Riberas A74784B NAVISTAR INT SA CV 2023 1 infracción 9,622.00

Mármol 2y3 26AZA87 NAVISTAR INT SA CV 2007 1,803.00

Komatsu 756137B NAVISTAR INT SA CV 2018 34,162.00 cinco infracciones

Rosario 756687B NAVISTAR INT SA CV 2018 29,946.00 15 infracciones

Nombre de Dios 756630B NAVISTAR INT SA CV 2019 23,985.00 3 infracciones

20 Aniversario A74461B NAVISTAR INT SA CV 2018 10,374.00 1 infracción

Infonavit 756726B NAVISTAR INT SA CV 2018

Riberas A74551B MERCEDES BENZ 2018 33,986.00 15 infracciones

Industrias A74648B MERCEDES BENZ 2019 59,206.00 14 infracciones

Riberas A74781B NAVISTAR INT SA CV 2018 12,534.00 1 infracción

Infonavit 755601B NAVISTAR INT SA CV 2011 5,620.00 6 infracciones