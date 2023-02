Cláusula de “Vida eterna” transgrede voluntad de los votantes: Coparmex

El presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, señaló que se veía venir la eliminación de la cláusula de la “vida eterna”; sin embargo, expuso que les preocupa el resto de las disposiciones que vienen en este paquete de reformas a las leyes electorales.

Precisó que este punto de la vida eterna era parte del clausulado de paquete del Plan B, y una más de las muchas “aberraciones” que contiene esta reforma electoral: “Era realmente un insulto a los electores, a los ciudadanos el que hubiera permanecido esta cláusula, ya que transgrede la voluntad de la gente al momento de ir a votar con este esquema de transferencia de votos”, apuntó.

Expuso que tal eliminación no es sorpresiva puesto que fue la razón por la cual todo el paquete no pasó a finales del año pasado, añadiendo que esta fue una negociación entre Morena y los partidos aliados, pero al tener discrepancias, finalmente la reforma electoral no fue aprobada en su conjunto.

México

Recordó que dicha reforma consiste de seis leyes secundarias, de las cuales sólo pasaron dos al cierre del 2022, mismas que ya están publicadas, y quedaron cuatro pendientes.

“Realmente hay muchísimos elementos en estas reformas que son claramente dañinos a la democracia, que prácticamente descuartizan a la capacidad operativa del INE y eso es lo que a nosotros nos tiene preocupados”, agregó.

Esperarán a que termine el proceso en el Senado, y se envíe de nuevo al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y posteriormente puedan aplicarse las distintas rutas jurídicas para combatir estas reformas, confiando en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echará abajo estas reformas “claramente anticonstitucionales y antidemocráticas”.

Reitera CCE su posición contra el Plan B

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, recalcó que el sector productivo está en contra del Plan B “porque debilita el INE: una institución que tanto se tardó en construir”.

“Nosotros estamos en contra de este Plan B, saldremos a una marcha para alzar la voz de que no podemos debilitar nuestra institución que nos da la certidumbre en las elecciones, así como paz social y paz política”, indicó.

En el tema de la transferencia de votos –dijo-, consideran que hay algo de razón en este sentido, “porque sí creemos que como hay uso de recursos públicos en los partidos, éstos deben generar este trabajo para seguir teniendo los votos necesarios para lograr estar activos en las elecciones, puedan ser un contrapeso y una competencia digna”, expuso.

Y añadió: “Creo que los partidos tienen que demostrar que hay empatía de la ciudadanía hacia ellos y que tienen este peso electoral para seguir vivos, y seguir recibiendo recursos públicos que le pertenecen a los mexicanos”.

Ante esto, expuso que ésta no era una idea que les parecía tan desquiciada, aunque precisó que no son expertos en el tema; no obstante, destacó que van en contra del Plan B como tal.