Clausuran 21 bares y expendios en el estado, entre ellos la C-19 Sendero

La Subsecretaría de Gobernación clausuró 21 establecimientos en donde se comercializan bebidas alcohólicas, por diferentes faltas.

Las clausuras corresponden al período del 29 de enero al 4 de febrero, en donde se realizó un operativo de supervisión e inspección en 375 establecimientos que comercializan o expenden bebidas alcohólicas.

En la ciudad de Chihuahua fueron clausurados cuatro establecimientos, en Ciudad Juárez fueron nueve, en Villa Ahumada sumaron seis, mientras que en Delicias fueron dos los negocios clausurados.

Los negocios clausurados fueron los siguientes: en la ciudad de Chihuahua, Clavichevy por venta sin permiso; Restaurante Bar C-19 Sendero por una riña con detonación de arma de fuego, guardias sin cédula; Restaurante Bar La 18 por hechos de sangre tras una riña, no contar con seguridad y personal con aliento alcohólico; Restaurante Bar El Botanero y Puerta de Alcalá, por extracción de bebidas y operar fuera de horario.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

En la ciudad de Delicias: Fogo Gaucho, por falta de licencia de bebidas alcohólicas, falta de licencia de uso de suelo, falta de dictamen de aforo, falta de revalidación 2023, copia simple de licencia de bebidas alcohólicas de diverso establecimiento; Alfogatto por falta de licencia de bebidas alcohólicas.

Por su parte en Ciudad Juárez se clausuraron: Tienda de Abarrotes Super Six Portal del Roble, se clausuró refrigerador por violación de giro; Tienda de Abarrotes Yajaira (Modelorama) por violación de giro; Bar Vercia Night Club, por permiso provisional vencido; Tienda de Abarrotes Chi Six Genesis, por no contar con documentación de bebidas alcohólicas; Tienda de Abarrotes Modelorama 135 por violación de giro; establecimiento San Miguel, por hechos violentos y operar fuera de horario; Tienda de Abarrotes Super Six Nayeli por violación de giro; Restaurante Bar Patio Mamitas, por encontrar botella con contenido diferente al original; Tienda de Abarrotes Six Termo #3 por operar fuera de horario.

En Villa Ahumada las clausuras se realizaron en: Tienda de Abarrotes Jonathan, por no contar con documentación de bebidas alcohólicas; licorería Chi Six Laurita, por no contar con revalidación 2023, por encontrar botellas sin marbete y extintor vencido; expendio Villa Alegre por no contar con documentación de bebidas alcohólicas; licorería Chi Six Armida se clausuraron refrigeradores por violación de giro; licorería Super Six Villa Ahumada, por encontrar botellas sin marbete; Tienda de Abarrotes Ale, se clausuraron refrigeradores por permiso provisional vencido.