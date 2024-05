Margarita Zavala recibe foto junto a Uriel Loya, presidente de Coparmex asesinado

En emotivo momento, un hermano de Uriel Loya Deister entrega a Margarita Zavala fotografía del hoy fenecido con la entonces primera dama durante su presentación en el Casino de Parral. La diputada federal con licencia expresó: “Para mí este regalo ha sido muy conmovedor, me lo llevo en el corazón porque esto nos recuerda la defensa de la vida, de lo injusto, cuando no se defiende la vida como se debe y de lo que mucho le debemos a madres que se han quedado sin hijos”.

Por su parte, la madre del entonces presidente de Coparmex, resaltó: “El corazón no olvida, tiene memoria, aquí estamos en la batalla diaria, lo que siento es que Dios es divino y su misericordia es grande, no espero la justicia del hombre porque somos humanos y cometemos muchos errores, esto de lo dejo a Dios y a la Virgen María que no me olvida, siempre me abraza y está conmigo porque ella sufrió lo mismo que yo”.

Este día Margarita Zavala Gómez del Campo diputada federal con licencia, presidió la actividad “Diálogos de acciones por Chihuahua”, en donde estuvo acompañada de los candidatos por el Frente Amplio X México, así como de las diputadas federales del Partido Acción Nacional en Chihuahua.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Transcurrido el evento un hermano del entonces presidente de Coparmex en Parral, otorgó a Margarita Zavala una fotografía del recuerdo cuando entonces fungía como primera dama en México.

De inmediato, la esposa del ex presidente de la República Felipe Calderón, volteó a ver a la madre de Uriel Loya a quien abrazó y le dirigió unas palabras en presencia de los asistentes, enfatizando que el gobierno federal ha desempeñado un papel autoritario y populista.

“Para mí este regalo ha sido muy conmovedor, que esto nos recuerda la defensa de la vida de lo injusto cuando no se defiende la vida como se debe y de lo que mucho le debemos a hijos que se quedaron sin sus padres y madres que se han quedado sin hijos, démosle ese sentido que tanto nos falta”, dijo.

Indicó que Xóchitl Gálvez mantiene esa sensibilidad y que no debemos perder todos los mexicanos, de devolver una vida en paz a nuestro país, así como gobiernos que se hagan responsables.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

“No los quiero perfectos, pero sí responsables, sí que asuman su responsabilidad en la construcción de un bien común, sí que asuman su responsabilidad cuando fallan, cuando toman decisiones y para eso se requiere mucha valentía, me llevo este regalo en el corazón”, finalizó.

Por su parte, Annette Déister, madre de Uriel Loya manifestó que ésta fue una sorpresa para ella, ya que desconocía sobre el regalo que su hijo entregaría en el evento, por lo que removió todos sus recuerdos.

