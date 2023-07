Clausuran antro que aparentaba ser un cinema y ocho establecimientos más

Los inspectores de la Subdirección de Gobernación de la Secretaria del H. Ayuntamiento, realizaron 174 inspecciones a locales y establecimientos durante la semana del 24 al 30 de julio, donde se terminó clausurando a nueve locales, uno de ellos por violación de giro, y se realizaron 33 actas administrativas giradas.

Al mismo tiempo que realizaban los recorridos, se clausuraron dos camiones de repartición de bebidas alcohólicas, debido a que surtían el producto fuera del horario establecido, por lo que los inspectores decomisaron el producto.

Cabe resaltar que también se llevó a cabo la de comisión de botellas posiblemente adulteradas en el restaurante bar ‘Terraza Olea’, ubicado en la avenida de la Empresa 3110-9, Parque de los Negocios.

Algunas de las clausuras realizadas con el Centro Nocturno “The Normal”, por violación de giro, debido a que este establecimiento ubicado sobre el Periférico de la Juventud aparentaba ser un ‘Cinema’.

Mientras que el Restaurante Bar “Galeria las Animas”, Restaurante bar “Bar El Pub”, Bar “Fugitivos” y la licorería “Yolanda”, fue por operar fuera de horario establecido.

En tanto, otros fueron sancionados por no tener ciertos permisos como el restaurante bar “Plan B”, el cual no cuenta con permiso para cobro de cover, y el restaurante “Rita y Chilaka”, el cual simplemente no cuenta con el permiso para operar.

Aunado a las mismas sanciones, una granja al sur de la ciudad sin denominación fue clausurada por no contar con los permisos requeridos para realizar eventos de fiesta en sus instalaciones.

Por lo tanto, se exhorta a los dueños de establecimientos dirigidos a la recreación social, que mantengan al día sus requerimientos y cumplan con las reglas establecidas por el Gobierno Municipal, de esta manera conseguir una sana convivencia y evitar sanciones o clausuras a los negocios.