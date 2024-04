Clausuran el Parque Moctezuma por presencia de menores ingiriendo bebidas alcohólicas

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Andrés Fuentes Rascón, informó sobre el parte de inspecciones a locales y establecimientos, por la Subdirección de Gobernación Municipal, del 8 al 14 de abril, de los que destaca el Parque Moctezuma, por presencia de personas menores de edad y falta de licencias.

En total, se realizaron 203 inspecciones a locales y establecimientos, de las cuales, tres derivaron en actas administrativas, fundamentalmente, por falta de documentación.

Se aplicaron dos clausuras, derivaron de dos denuncias ciudadanas: la primera de ellas, fue en un establecimiento que no cuenta con licencia de alcohol, se denomina Cuarto 32 MH Herramientas, por realizarse una fiesta con alcohol y cobrar cover, donde evidentemente, carecía de permisos.

La segunda clausura, fue en el Parque Moctezuma, ubicado en la calle 12 y Tamborel, de la colonia Santa Rosa, donde se encontraron a 19 personas menores de edad, quienes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Tampoco contaban con la licencia de uso de suelo, ni la licencia de funcionamiento, también carecía de la placa de aforo.

El famoso parque drive inn llamado popularmente El Mocte, tampoco pudo acreditar contar con un dictamen de medidas de seguridad de Protección Civil, ni la constancia que emite la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Coespris.

Adicionalmente, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón, comunicó que durante la visita de los inspectores, se detectó la extracción de bebidas alcohólicas. Roberto Fuentes subrayó que esta infracción puede llegar a ser sancionada hasta por 5 mil UMAS, es decir, alrededor de 500 mil pesos, por el simple hecho de la presencia de personas menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

Además, se clausuraron otros seis negocios, por falta de atención a actas derivadas de visitas anteriores, que corresponde a Licores Yucatán, Súper Six La Mina, Licores Ocho III, La Esperanza, Licores R.J., Súper Depósito KC, por lo que, en total suman ocho clausuras.

Por parte de Gobernación Estatal, se realizaron las siguientes clausuras en la ciudad de Chihuahua, en la licorería El Plomero, por falta de licencia de uso de suelo y no brindar facilidades para revisión; licorería La Caguama, por acta no atendida; y la licorería en tienda de autoservicio Súper Six San Blas, por operar fuera de horario.

Adicionalmente, se realizaron las siguientes suspensiones en la licorería en tienda de autoservicio Extra División del Norte, por actas no atendidas; licorería MMMMMMMM, por acta no atendida; licorería Lealtad II, por acta no atendida; licorería Licores Uranga, por acta no atendida; licorería Chávez, por acta no atendida; la tienda de abarrotes Karen, por acta no atendida; restaurante bar Quinta Morelos, Vikingas Sport, por falta de revalidación y denominación; y la tienda de Abarrotes y Ferretería Gutiérrez, por un acta no atendida.