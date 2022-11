Cobach no ha entregado certificados: exalumno no puede continuar sus estudios ni conseguir trabajo

Una madre de familiar presentó una queja ante esta Casa Editora, por no haber recibido el documento de Certificado de Estudios de Bachillerato del Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, con más de tres meses de rezago, lo que le ha ocasionado conflicto en los estudios universitarios de su hijo, y lo ha privado de oportunidades de empleo.

De acuerdo con el testimonio de la madre del alumno, refirió que desde el pasado mes de agosto concluyó sus estudios de Educación Media Superior en el Sistema de Enseñanza Abierta de Cobach, y al no recibir en ese momento el Certificado de Estudios, solicitó una prórroga en la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde ingresó el joven para iniciar con su preparación universitaria.

“Hoy (viernes 4 de noviembre) volví a hablar, porque me dijo la señorita que tenía que hablar, y me dijo que ya están para firma, pero siempre es la misma. Mi hijo estudia en la Facultad de Derecho, se supone que nada más les habían dado prórroga hasta el 31 de octubre. Estamos hable y hable, pero nos dicen, ya no hablen, tienen que ver la página que se va a publicar, pero no publican nada. Sí se molestan porque hablamos, y pedimos a Control Escolar, y están saturadas las llamadas; tenemos que ir hasta allá, y no nos atienden, que porque están ocupados”, se quejó la madre, quien solicitó se resguardara su identidad y la de su hijo, para evitar represalias y más demoras en el trámite.

Chihuahua Problemáticas en educación pueden tener vínculo con aislamiento social por pandemia: SEyD

El joven después de cursar seis semestres en el Plantel 1, por una falla en el sistema que impidió que un docente ingresara la calificación en el tiempo límite, generó una serie de complicaciones, que de acuerdo con la madre de familia, provocaron que perdiera la materia y lo dieran de baja. Por esa razón, ingresó al SEA, para cursar la materia faltante y poder concluir su bachillerato.

“Es en SEA Cobach, y están en la misma situación otros planteles de Cobach, porque dicen que los que pagaron en agosto, están al último, y se hacen puras trabas. Esta sería la tercera prórroga, porque la fecha límite era hasta el 31 de octubre, y en la escuela de mi hijo, le están pidiendo que pasen a dejar sus certificados, y yo no sé qué va a pasar, si ya se venció”, acotó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La primera prórroga la dieron hasta el 15 de septiembre, y no la tuvieron, luego al 15 de octubre, y tampoco. La más reciente fue para el 31 de octubre, pero tampoco. Los certificados los cobraron y ya están pagados, por un monto aproximado de 150 pesos; por lo anterior, el joven no puede entrar a trabajar, porque le piden el certificado de Bachilleres, tiene que solventar sus estudios.

Mencionó que conoce otros tres casos del CEA y también de los planteles 1 y 3, que están en la misma situación. La respuesta es que están entregando de poquitos en poquitos, pero no se sabe quién sí ya lo recibió, pero no lo comprueban. Sobre las consultas en la página del Cobach, argumentan que no se ha publicado información referente a la firma y entrega de certificados.

“Antes era porque no había director, y no había quién firmara. Ahora, que ya hay director, queremos hablar con él, pero siempre está ocupado; nos dicen que no es necesario acudir, porque hay una prórroga. Ya estamos en noviembre, dentro de tres semanas van a terminar el semestre, se vienen las vacaciones, ¿y cómo vamos a quedar ahí?”, cuestionó.