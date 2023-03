Con la Ley no se juega: Marco Bonilla pondrá orden en bares de Chihuahua

El presidente municipal de Chihuahua informó que está en coordinación con el Gobierno del Estado de Chihuahua para atender la problemática de antros y bares que reinciden en temas de violación de horarios, sobre cupo y presencia de personas menores de edad, para poner en orden en este tipo de establecimientos, incluso, realizar clausuras definitiva en las licencias de venta de bebidas alcohólicas.

“Queremos que tener orden, que no tengamos que lamentar”, afirmó el alcalde Bonilla Mendoza, quien explicó que se reunió con el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, para coordinarse en el tema.

En ese sentido, manifestó que hay total voluntad del Estado, y total firmeza del Municipio de colaborar en este tema de poner orden en los antros y los bares.

“Hay bares que persisten en las faltas, y no lo vamos a permitir, con la Ley no se juega, y aquí vamos a ser muy firmes para aquellos que no acaten los reglamentos y la ley, vamos a clausurarles y cobrarles multas que ascienden a los 100 mil pesos, en este momento”, afirmó Marco Bonilla.

Marco Bonilla refirió que para los reincidentes, en el cumplimiento de los reglamentos y la Ley, se solicitara la cancelación permanente de los permisos para la venta de alcohol; además, mencionó que para realizarlo, hay la posibilidad, sobre todo por parte de la autoridad estatal, por lo que se ha celebrado la reunión que refirió y se afinan los detalles con el secretario de la Peña.

“La idea es que, si en una ocasión se clausuró por una causa, y se vuelve a clausurar por la misma causa en repetidas ocasiones, es señal de que quieren pasarse la Ley por el arco del triunfo, y eso no lo vamos a permitir”, destacó el alcalde.

El ejecutivo municipal de Chihuahua aclaró que en este tema, no importa lo que se pague, sino lo que realmente importa es la integridad de las personas que están en el interior de los establecimientos de bares y antros, que por lo regular, permanecen abiertos durante la noche y la madrugada.

“Cualquier suceso que pueda acontecer, ya entrando la madrugada, sería impactante. Tenemos que cuidar mucho la paz, la tranquilidad y el orden de Chihuahua. Además, mucha de la gente que asiste a estos lugares sale alcoholizada de madrugada, y en muchas de las ocasiones conducen, se suben y manejan un vehículo, lo que agrava la situación. Lo que queremos es que tengamos orden, que no tengamos vidas que lamentar, cuidar la integridad de quienes asisten a estos lugares, que están en la libertad de hacerlo, siempre y cuando se respete la Ley”, señaló.

Marco Bonilla solicitó a la ciudadanía que denuncie a los establecimientos donde se realizan los llamados ‘afters’, que abren fuera de horario después de la hora de cierre habitual, con el objetivo de identificarlos y que se les aplique la sanción correspondiente, para hacer cumplir los reglamentos y la Ley, como corresponde.

“Me sirve mucho que no me digan que hay muchos, sino que este antro abrió a deshoras, y ya nosotros lo vamos a ir a inspeccionar. Estamos cada fin de semana muy al pendiente de que esto se cumpla, en operativos, incluso, con la Célula Mixta, para que acompañen las fuerzas estatales, las fuerzas federales y nosotros, clausurarlos nosotros”, solicitó el alcalde Bonilla a la población.

Entre los establecimientos que han sido sancionados, mencionó La Alcantarilla, que se ha clausurado en dos ocasiones en esta administración, al igual que El Nopaleros; también el Studio Bar.