Con mariachi y flores reciben a estudiantes de Delicias ganadores del concurso "The Masters"

Tras haber participado en el concurso internacional de negocios en la Universidad de Oxford en Londres, Master 2024 Beo World: The Masters, 24 estudiantes de la preparatoria 20-30 del municipio de Delicias fueron recibidos con flores y mariachi en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua.

En el aeropuerto Roberto Fierro de la ciudad de Chihuahua, los jóvenes fueron recibidos entre aplausos y lágrimas por sus padres, hermanos y amigos, quienes con una lona de felicidades, una bandera de México, globos y varios ramos de flores, les dieron la bienvenida con un grupo de mariachi que tocó canciones representativas para los jóvenes que venían llegando de Londres.

Los 24 estudiantes se dividieron en dos grupos, siendo uno de ellos el ganador del primer lugar en la competencia Master 2024 Beo World: The Masters, una aplicación sencilla para que los usuarios de hoteles, facilitando la forma en que piden servicio a la habitación, mejorando el servicio brindado por el hotel y la experiencia de los usuarios.

Mientras que el segundo grupo llegó a las finales con un proyecto sobre una plataforma para artistas poco conocidos, y fueron descartados por dos puntos de diferencia en las últimas etapas, quedándose a apoyar a sus compañeros.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

El profesor Gabino Reza, quien es uno de los mentores de los jóvenes, explicó que estos proyectos se trabajaron desde agosto del año pasado, para poder elegir a los 24 jóvenes más dedicados para atender a esta invitación por parte de Oxford International Education Group (OIEG).

Este año fueron más de 60 equipos los que compitieron en este concurso de negocios en Londres, “nos tocó una competencia muy pesada, la verdad fue complicado, pensábamos que no íbamos a pasar en cada etapa y al final no me esperaba ganar”. Reconoció Reza que la competencia estuvo fuerte y llegaron a creer que no lograrían pasar a la etapa final.

A los jóvenes les pidieron hacer un proyecto que les permitiera pagar su universidad sin dejar mucha deuda, por lo que hicieron el negocio de una plataforma para facilitar la experiencia del servicio a los usuarios de los hoteles, y una plataforma para la venta de arte de artistas poco conocidos.

El maestro comentó que ambos equipos estuvieron muy parejos hasta que llegaron a las etapas finales, donde uno se quedó atrás, sin embargo, Gabino indicó que se siente muy orgulloso de todos sus alumnos.

“Los jóvenes vienen muy diferentes, ya vieron el primer mundo, ya saben que quieren hacer, a dónde quieren ir, yo me siento muy orgulloso porque aprendo todos los días”, fue el comentario del profesor Oscar Beltrán, quien es otro de los mentores de los estudiantes.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Los estudiantes trajeron consigo un trofeo y un reconocimiento por su participación y por haber salido ganadores en el concurso donde compitieron contra equipos de preparatorias de 14 países diferentes, “una competencia muy pesada, Turquía muy competitivo, Chile y Brasil iban muy fuertes”, comentó Beltrán.

Ana Victoria Salcido Cano, una de las alumnas de sexto semestre que estuvieron el viaje, quien está en la especialidad de económico-administrativo, comentó que desde que eligen una especialidad en la preparatoria les dicen que podrían tener la oportunidad de participar en este proyecto, y a Ana Victoria le hacía mucha ilusión ser parte de esta experiencia.

De esta forma, Ana y sus compañeros comenzaron a trabajar duro para lograr hacer un proyecto que le diera la oportunidad de conocer personas y de aprender más de los diferentes proyectos realizados por los competidores de todo el globo.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

El proyecto en el que trabajó la alumna fue el que descartaron los jueces, el cual se enfoca en el marketing de artistas, donde se trataba de hacer una comunidad con artistas emergentes para que pudieran promocionar y vender su arte.

“Fue una experiencia que da nervios, te hace cuestionarte de tu potencial, pero cuando estás ahí te das cuenta que tienes todo para ganar”, expresó la estudiante, quien invitó a todos los jóvenes del estado a confiar en sus capacidades y que busquen oportunidades para explotarlas.

Por otro lado, Tania Morales Piñón, madre de Ana Piñón, una de las estudiantes que se encontraba en el equipo ganador, comentó que se siente orgullosa de este logro de su hija y de la escuela, que es el primer premio que traen de este concurso.

“Me sentí emocionada y nerviosa por dejarlos volar, pero con confianza que iba a estar bien con sus maestros y su equipo”, señaló la orgullosa madre, quien derramó lágrimas de felicidad durante toda la bienvenida.

Este evento está organizado por Oxford International Education Group (OIEG), y fue diseñado para los estudiantes de entre 16 a 18 años, quienes están actualmente cursando preparatoria y no sean nativos del idioma inglés.