Conoce las señales que hacen financieramente compatible a una pareja

Si existe apertura financiera, respeto por las decisiones del otro, metas compartidas, un manejo conjunto de las finanzas, y se tienen presentes temas como el ahorro y la inversión, quiere decir que hay compatibilidad financiera en una pareja, señaló la casa de bolsa “Finamex”.

En el documento compartido, se detalla que estar en una relación va más allá de los momentos y las experiencias que nos hacen felices, puesto que también implican responsabilidades y decisiones que se deben conversar y acordar en conjunto para construir una relación sana y en sintonía.

Uno de estos temas importantes a revisar son las finanzas que, si bien cada persona está a cargo de su economía personal, al momento de entablar una pareja, las finanzas de cada uno se entrelazan para crear un panorama financiero compartido.

En este sentido, Finamex compartió cinco señales para saber si se es financieramente compatible con la pareja. La primera de estas es apertura financiera: Hablar sobre las finanzas de los demás no siempre es algo común, pero si te encuentras en una relación, esto debería ser algo normal y sin tabús. Ambos deben estar dispuestos a compartir información como ingresos, gastos, deudas y metas para así, ir construyendo una relación de confianza y transparencia. Esta apertura no solo facilitará la toma de decisiones en conjunto, sino que también promoverá una mayor conexión emocional y se creará un ambiente de comprensión y apoyo cada vez más sólido.

Otra es el respeto por las decisiones del otro: En una relación no siempre se comparten los mismos objetivos. Es natural que cada individuo tenga sus propias metas, pero eso no quiere decir que no haya una compatibilidad, esto puede ser en temas de manejo de presupuesto, decisiones de gastos o planificación. Ahora, si bien no en todo se puede estar de acuerdo, es importante respetar, escuchar al otro y dialogar con respeto para buscar llegar a una solución donde el apoyo y el beneficio sea mutuo.

Aparte, deben tomarse en cuenta las metas compartidas: En este punto es importante definir si ambos buscan lo mismo para el futuro y si están dispuestos a trabajar en conjunto para alcanzar estos objetivos, ya sea la compra de un bien inmueble, un viaje, educación de los hijos, adquisición de un coche, ahorro para la jubilación, entre muchas otras cosas.

Igual de importante es el manejo conjunto de las finanzas: Fomentar un sentido de colaboración desde un inicio es fundamental para establecer una gestión financiera armoniosa en tu relación. Esto no solo implica el trabajar juntos para crear un presupuesto compartido donde se reflejen las metas de ambos, sino también la asignación de responsabilidades para garantizar una administración eficiente de los recursos financieros.

Y, una señal más son los temas del ahorro y la inversión: Es importante definir objetivos de ahorro e inversión en conjunto, sobre todo si tienen pensado lograr una meta en pareja, pues para que su dinero no pierda valor ante la inflación y genere rendimientos, es esencial invertirlo en herramientas confiables.