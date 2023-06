Consumo de “cristal" genera adicción a la primera toma: Especialista

El doctor Mario Alberto Rojas Alanís, reconocido toxicólogo especialista en drogas de abuso, ha brindado información sobre el consumo de metanfetaminas, específicamente el "cristal", y sus efectos en el organismo. Según sus declaraciones, desde el primer consumo de esta sustancia, las mujeres que lo utilizan como método para perder peso experimentan una rápida generación de tolerancia y dependencia, que se debe a que la estructura química.

Uno de los principales efectos del consumo de metanfetaminas son las alucinaciones visuales, auditivas y, en ocasiones, táctiles, aquellos que sufren de estas alucinaciones táctiles creen tener insectos u otras sensaciones similares en la piel, lo que los lleva a rascarse constantemente y provocarse heridas.

Te puede interesar: Alerta de salud pública: usan mujeres “cristal” para bajar de peso

Agregó que el “cristal” es una droga estimulante que actúa desde al nivel del sistema nervioso central que hace un efecto muy parecido al de la cocaína o anfetamina, pues es una anfetamina purificada y dentro de sus efectos es que disminuye el apetito y estimula el estado de alerta, da una supuesta energía, ya que actúa al nivel del cerebro y estimula ciertos neurotransmisores que tenemos como la catecolaminas: adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina.

Como hay un exceso de estos neurotransmisores, como el de la dopamina, que es la que genera el placer y el deseo de seguir consumiendo, todos estos químicos son los que dan la sensación de más energía, quitan el apetito y mantienen el estado de vigilia.

Al consumir, aunque sean dosis mínimas, estas mujeres van a tener que elevar las dosis, pues para poder sentir el efecto que les causa el primer consumo, va en aumento, porque el organismo se defiende de esos excesos de neurotransmisores, por lo cual no es posible que al consumir solo un par de veces un nivel de dosis mínimo, no cause dependencia.

Chihuahua Perla está atrapada en el mundo del "cristal" desde hace seis años

Refiere que todas las sustancias actúan directamente en el cerebro, el cerebro es un conjunto de billones de neuronas que están especializadas, cada parte tiene su función, y lo que pasa al consumir una sustancia psicoactiva, va a bloquear una parte importante llamada lóbulo pre frontal.

El lóbulo prefrontal, explica el doctor Rojas, es la zona donde podemos tomar decisiones correctas o incorrectas, es aquella que nos recuerda que al hacer alguna acción vamos a tener alguna consecuencia. Y al consumir sustancias psicoactivas, esta es la primera parte que se bloquea.

Posteriormente, hay otras áreas específicas para fabricar neuronas que producen dopamina, y al haber un exceso por estas sustancias, puede traer consecuencias a mediano plazo. Se ha tenido casos que personas jóvenes que consumen cristal y desarrollan Parkinson cuando envejecen.

En un hospital de California (EEUU) se examinaron a 40 mil pacientes hospitalizados por tomar estas sustancias y los resultados indican un 76% más de probabilidad de desarrollar esta afección, por un bloqueo o exceso de trabajo de esas neuronas que ya no pueden producir la cantidad necesaria de dopamina para controlar los movimientos finos de los músculos.

Foto: Sitio Web | National Institute on Drug Abuse

El doctor también explica que por todas las catecolaminas liberadas se afectan los órganos importantes como el corazón; se suele presentar taquicardia o arritmias severas que producen un paro en los consumidores.

Al estimular por igual la serotonina, pueden llegar a tener una intoxicación muy severa llamada síndrome serotoninérgico (o toxicidad serotoninérgica) que puede llevar a la muerte. También podría llegar a presentar síndrome simpático mimético que puede llegar a provocar un evento vascular cerebral severo.

Chihuahua Aumenta número de muertes relacionadas al consumo de drogas en Chihuahua

Características de los consumidores de metanfetaminas

El Dr. Mario comentó también que disminuye la capacidad de dormir por la estimulación del estado de vigilia, lo que comienza a repercutir en el comportamiento a nivel social, escolar y familiar: comienzan a despersonalizarse, presentan comportamiento errático y violento, pierden interés por la higiene.

Pueden presentar comportamientos antisociales o comorbilidad. El consumo de drogas está asociado con el trastorno de la conducta, como serían paranoias, alucinaciones y cambios importantes que pueden llegar a la bipolaridad.

También advierte que las afectaciones físicas son lesiones crónicas en la piel, que es uno de los cambios más comunes aparte de la pérdida importante de peso y masa muscular, como la famosa dentadura del consumidor de metanfetaminas, pues estos individuos comienzan a perder la estructura dental, lo que significa que se les caen los dientes.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El consumo de metanfetaminas también puede tener un impacto significativo en los riñones, ya que la mayoría de estas sustancias se metabolizan en el hígado, pero se eliminan a través de los riñones. Dependiendo de la forma de consumo, como la inhalación o el fumado, también pueden presentarse graves afectaciones pulmonares debido a los componentes químicos añadidos a la droga.

De igual forma depende mucho de la forma de entrada al sistema, puede tener afectaciones pulmonares severas si es fumada e inhalada, esto se debe a que su composición química no se base solo en sal sino que básicamente le agregan otros compuestos como cáusticos y ácidos que de alguna manera irritan la forma de entrada.

El doctor Rojas enfatiza que las metanfetaminas suelen contener ingredientes peligrosos como raticidas, arsénico, plaguicidas y agentes cáusticos como ácido sulfúrico, sosa cáustica, cal y sus derivados.