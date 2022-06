Continúa búsqueda del séptimo desaparecido de Nuevo Casas Grandes

El activista y defensor de los derechos humanos, Gabino Gómez, informó que continúan las búsquedas y rastreos del séptimo desaparecido del grupo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de quienes, cinco fueron localizados, y a un sexto, se le encontró sin vida.

“A cinco los localizaron y a otro lo encontraron, ya muerto. Sigue otro desaparecido; no tengo mayor información, simplemente, a la persona que encontraron sin vida, a Manuel, estaba en una brecha que iba de Casas Grandes a El Largo Maderal, unas personas lo encontraron, que había sido torturado, y asesinado de un balazo, pero nada más. De la otra persona, no se sabe nada. Hay una versión de que también está muerto, pero no se sabe dónde lo hayan dejado”, refirió sobre los esfuerzos que se han implementado para resolver el caso.

Añadió que este lunes 6 de junio, acudirá a corroborar las acciones de búsqueda y rastreo, y posteriormente, durante la semana, acudirá a entrevistarse con la familia de la persona que permanece en calidad de desaparecida, para continuar con las indagatorias.

Explicó Gabino Gómez, que no hay una claridad exacta sobre el número de personas desaparecidas, no obstante, acotó que México ya rebasó los 100 mil casos de personas desaparecidas; y Chihuahua, desafortunadamente, se ubica en el quinto lugar nacional con más de 3 mil 800 personas desaparecidas, -casi 4 mil-, de acuerdo a los datos estadísticos del Gobierno Federal.

Buscan a los familiares de Margarita Rubio de 68 años

“Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, datan desde la época de los años 70s y 80s, cuando sucedió la Guerra Sucia, que son pocas personas incluidas en esa lista. Los datos más fuertes datan desde el año 2008, con altas y bajas. Los años 2010 y 2011, tuvieron un mayor repunte, y a partir de ahí, una disminución. Ahora estamos en los niveles del 2008 y 2009”, señaló.

Para finalizar, expuso la necesidad de que las autoridades cuenten con bienes recursos, para concretar las búsquedas, pues han resultado insuficientes.

“Sabemos y nos consta, que les faltan muchísimos recursos para poder investigar y poder buscar. No tienen las suficientes herramientas materiales ni humanas para hacer la búsqueda. Siempre ha sido la petición de las organizaciones, de los colectivos, la necesidad que el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, destine más recursos para las investigaciones y búsqueda de los desaparecidos”, concluyó.