Continúa FEM desahogando pruebas en contra de creador de Club Pollo

Durante el juicio oral que se lleva a cabo en contra de Jaime Avelino M.O. quien es acusado de pornografía infantil y violación de menores de edad, la Fiscalía Especializada de la Mujer, continua presentando las pruebas que reunió en contra del detenido, para que pueda ser sentenciado con varios años de prisión.

La Fiscal Especializada, Wendy Paola Chávez Duran, dijo que se encuentran en proceso de deshago de la prueba del Ministerio Público y aún falta que la defensa y los representantes de las victimas tengan su participación para desahogar las pruebas que consideren importantes para este juicio oral.

“Todavía está en desarrollo el juicio, en este caso tenemos entre cuatro a cinco personas que son las víctimas que interpusieron una denuncia en contra del presunto responsable, pero por el juicio oral son dos víctimas” señaló la Fiscal Especializada de la Mujer, al platicar sobre el desarrollo del juicio que le siguen al fundador del grupo Club Pollo.

Comentó que el tiempo del juicio puede tener distintos momentos y tiempo para que concluya el mismo, por lo cual no tienen un periodo aproximado del tiempo que podría durar el juicio, pero esperan que continúe durante los próximos días hasta que se terminen todas las etapas del procedimiento.

Esa agrupación reservada que operaba en la ciudad de Chihuahua, tenía una serie de códigos y formas de comunicación entre sus integrantes, para consumir, distribuir y producir pornografía infantil, que incluso ellos mismos generaban luego de abusar de menores de edad y adolescentes, que después difundían en diversos grupos a cambio de diversas cantidades de dinero.

El presunto fundador del llamado “Club Pollo” fue capturado el pasado 6 de octubre de 2020 en la colonia Villa Juárez, luego de que tuviera una denuncia en su contra por delito de abuso, violación y almacenamiento de pornografía infantil, al mantener una red de presunta pedofilia y pederastia en la entidad.

Del 14 de marzo del presente año, se llevará a cabo el juicio oral en contra de Jaime Avelino, quien será presentado ante el Juez Carlos Roberto Arevalo, para que escuche la evidencia, testimonios y todo lo necesario para determinar si sentencia o no al presuntos responsable por los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la evidencia que recupera la Fiscalía Especializada de la Mujer, Jaime Avelino, mantenía un grupo de producción, venta y abuso de menores en el estado de Chihuahua, a quienes abusaban en moteles de la ciudad, creaban videograbaciones que posteriormente se comercializaba y varias de las víctimas fueron los que estuvieron interponiendo las denuncias correspondientes.

En las investigaciones y evidencias que logró asegurar la Fiscalía General del Estado, a Jaime Avelino M.O. entre sus pertenencias le encontraron la carpeta “pollos” en la que guardaba gran contenido de niños a los que había violado y comercializaba con otras personas.

“Aquí la carpeta del pecado, la carpeta de los secretos, a veces estoy tentado en borrarla, pero la neta tiene cientos de recuerdos, me da curiosidad de saber quién quera verla en su totalidad, en ella encontraran, rostros de todos aquellos a quien me he follado, videos sexuales con varios pollos, fotografías de pollos desnudos, cientos de nalgas que me mandan, si ya se estoy loco” decía Jaime Avelino al referirse a la carpeta con contenido de pornografía infantil.

El nombre de “pollos” o “club pollo” se derivó a los nombres que adaptan este tipo de agrupaciones, pues comúnmente utilizan como referencia la CP en relación al “Child Porn” que en español se traduciría como pornografía infantil, pero disfrazado para no ser objetos de alguna incidencia con autoridades o usuarios en redes sociales.

En sus redes sociales que mantenía privadas, pero que solo cierto grupo de personas podía acceder, Jaime Avelino, publicaba algunas imágenes con menores de edad, en algunos moteles de la ciudad, donde siempre los catalogaba como “pollo” y donde recibía halagos y comentarios de otros usuarios que estaban inmersos en esta trata de menores de edad.

Durante un cateo realizado en la colonia Villa Juárez, lograron asegurar decenas de equipos celulares, así como chips, computadoras y decenas de memorias más en las que presuntamente guardaba el contenido pornográfico de niños, además de que había artículos de sadomasoquismo que encontraron al interior de su habitación.

En la intervención de los elementos de la Fiscalía General del Estado, encontraron en el domicilio a una señora, presunta madre del imputado, y hermano del mismo, quien dijo desconocer lo que hacía su hijo con menores de edad y quien rompió en llanto al conocer todo el historial delictivo por el cual lo habían acusado.

Este material que resguardaba, era publicado en redes sociales, principalmente en Facebook, donde ofrecía la carpeta para sus seguidores, toda vez que los que conocían a “Hugo Martínez” podrían tener acceso a sus redes sociales, ya que es privado y solo aceptaba a la gente cercana y que conocía de forma presencial.

Dentro de la carpeta, se encuentran cuerpos de niños entre los 10 a los 17 años desnudos, haciendo poses de tipo sexual, se alcanzan a ver algunos moteles de la ciudad de Chihuahua y siempre había algunas bebidas embriagantes en la mayoría de las fotos, además de algunos artículos de sadomasoquismo.