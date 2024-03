Continúa protesta de maestros en las instalaciones de SEECH

Por segundo día consecutivo, maestros continúan en protesta a las afueras de las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), la cual iniciaron el pasado 4 de marzo, debido a las irregularidades que afectan a la comunidad educativa, como el manejo discrecional de los recursos destinados al personal docente y administrativo, por lo que piden que se realice una investigación adecuada para comprobar los datos de dichas quejas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Eduardo Antonio Zendejas Amparan, secretario general de la Sección 8 del SNTE indicó que al segundo día de la manifestación, se encuentran cerradas las escuelas normales de Parral, de Saucillo, el Centro de Actualización del Magisterio, el Centro de Investigación y Docencia, debido a la desatención, persecución y no llevar el respeto a los acuerdos bilaterales que se debe tener por parte de la organización para darle funcionalidad y acompañamiento a las instituciones formadoras.

Asimismo, señaló que en gran medida, las quejas van dirigidas a Lylia Morales, jefa del Departamento de Normales de Seech, quien no está llevando a cabo la atención correspondiente y realiza acciones que no le corresponden.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

La organización sindical pide que se lleve a cabo un proceso de investigación, donde se compruebe que se han respetado los acuerdos bilaterales y que ha hecho acciones en favor de las instituciones de formadores.

Sin embargo, si las diferentes quejas que se tienen de las instituciones formadoras de docentes son verdaderas, que se reconozcan en esa parte y se haga algo al respecto.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

En la reunión se quedó en acuerdo que se tendría una segunda reunión con la Secretaría de Educación, en busca de conjuntar esfuerzos con el SNTE.

“Nosotros le apostamos a buscar acuerdos a través de del diálogo, pero siempre y cuando favorezcan a las instituciones formadoras de docentes, porque si hay una razón o no hay un reconocimiento o no hay una disposición, lógicamente que no podemos avanzar”, expresó Zendejas Amparan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Concluyó mencionando que a la manifestación se unirá el personal de servicios educativos, por falta de respeto, acoso, exclusión, entre otros casos, quienes también buscan una solución ponderando el sistema educativo y la educación de las niñas, niños y adolescentes.