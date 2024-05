Convocan alumnos de la UACH a manifestación el Día del Maestro por compañeros amparados

Estudiantes de las diversas facultades de la UACH realizaron una invitación para una próxima manifestación, en la que se busca continuar con la petición de que se resuelva la situación de los estudiantes que están punto de perder el semestre por mantener pendiente las resoluciones judiciales, tras tramitar amparos para conseguir la gratuidad en esta universidad.

De acuerdo a la información compartida por los involucrados, se llevará a cabo el próximo 15 de mayo que es el día conmemorativo del Día del Maestro y en el que buscarán llevar a cabo un recorrido por las calles de la ciudad en exigencia de resolver la situación jurídica de los mismos.

“Nos dirigimos a ustedes con urgencia y determinación en respuesta al reciente fallo del amparo que amenaza con privar a 112 alumnos de su derecho fundamental a la educación”, es parte de lo que mención en el anuncio donde también invitan a los estudiantes a alzar sus voces y defender el derecho a la educación de calidad.

El recorrido iniciará a las 11:30 de la mañana del 15 de mayo en la Glorieta de Pancho Villa, la cual se encuentra en el cruce de la avenida Universidad y la División del Norte, de donde partirán los manifestantes hasta llegar al edificio de rectoría de la UACH.

De igual forma, se indicó que el objetivo de la marcha es demandar una solución inmediata para los 112 estudiantes afectados por el fallo del amparo, así como exigir garantías para el acceso universal a la educación sin discriminación ni exclusiones.

En el mismo póster advierte que antes de la marcha se hará una visita a cada facultad en busca de apoyo de los estudiantes, dado a que desean tener una participación activa en la elaboración de las demandas mencionadas.

Así mismo, al final del anuncio continúa el texto “queremos representar el interés de todos los estudiantes y hacer oír nuestra voz de manera contundente”, posteriormente al final del mismo viene una invitación a sumarse a la marcha junto con un código QR, el cual lleva a una página que brinda la opción de colocar las exigencias que los estudiantes tengan, así como un pliego de sus peticiones.

En una entrevista reciente con los organizadores de la anterior marcha que se realizó el pasado viernes 3 de mayo, Mario Moreno comentó que las personas que llegaron a faltar a clases para manifestarse y revisar sus estados de amparo, es porque realmente no tienen para pagar el semestre y que por ese motivo se habían amparado con apoyo de otros estudiantes.

Ante ello, Luis Arrieta, quien también es organizador de este movimiento, hizo hincapié en que los que han pasado por todo el proceso de amparo es porque además de los 4 mil 030 pesos que cuesta el semestre, lo utilizan en pagar renta, servicios, alimentación, entre otros.

“No vamos a aceptar que los den de baja, muchos alumnos creen que ya acabo el proceso, pero cuando empiecen de verdad a salirse de las listas y empiece el temor, es cuando se va a armar el revuelo”, comentó el estudiante, quien aseguró que las movilizaciones no se ha terminado.

Es de mencionar que el pasado viernes fue el último día que la Universidad Autónoma de Chihuahua, abrió las cajas para recibir al grupo de estudiantes que no habían pagado y quienes se encontraban en el "limbo jurídico" por no tener un respaldo de su amparo, para que pudieran pagar y no perdieran el semestre, lo cual fue considerada la última oportunidad para este grupo y donde se sumaron cerca de 60 estudiantes que decidieron aceptar esta posibilidad.