Crédito contratado por Ichisal no necesitaba autorización del Congreso: Defensa de Eduardo F.

El crédito contratado por el Instituto Chihuahuense de la Salud, con la institución bancaria Bansi, en el año 2021, no necesitaba una autorización del Congreso del Estado.

Así lo dio a conocer la defensa del exsecretario de Salud y exdirector general del Ichisal, Eduardo F.H. quien pidió al juez de control que no se vincule a proceso al imputado.

Chihuahua Detención de Eduardo F. fue por presunto contrato ilegal de un crédito por más de 401 mdp

El jurista aseveró que el crédito o financiamiento con Bansi, se registró durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 cuando había entrado en vigor el acuerdo para atender la crisis pandémica.

Señaló que en dicha ley se faculta a las instituciones de Salud poner en marcha las acciones pertinentes para sobrellevar la problemática, esto sin necesidad de agotar trámites administrativos.

Asimismo, reiteró que había una problemática financiera, en donde la Secretaría de Hacienda le debía 401 millones de pesos al Ichisal, por lo que se vieron en la necesidad de solicitar el financiamiento.

El abogado defensor también pidió al juez, que tome en cuenta que no existe un delito en donde se pueda relacionar al ex secretario de Salud, Eduardo F.H. por lo que pidió que se dicte el auto de no vinculación a proceso del imputado.