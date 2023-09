¡Cuidado! Policía Cibernética recibió 156 reportes de hackeos en el 2023

En base a los datos brindados por la Policía Cibernética del Municipio, de enero a la fecha han recibido 156 reportes de referentes a fraudes y hackeos en las diferentes redes sociales, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, emitió recomendaciones que ayudaran a los ciudadanos a evitar convertirse en víctimas de la ciberdelincuencia.

El hacker, utiliza una cuenta de Facebook, WhatsApp u alguna otra red social para conseguir datos o recursos monetarios de manera ilícita; utilizando un método avanzado de ingeniería social para obtener el código de la víctima, iniciando con un mensaje donde se advierte que la cuenta fue hackeada o algo similar, provocando el pánico en la victima.

En estos mensajes que envían, normalmente piden que se les envíe un código de verificación que suele llegar como un mensaje de texto a su celular, por ello, la policía cibernética pide a los ciudadanos estar alerta sobre los mensajes que reciben.

Además, de no brindar información confidencial ni personal, menos si es en una página de dudosa procedencia donde se pide el depósito de dinero, a menos que se tenga la certeza de que las páginas sean legales y estén recomendadas por terceros cercanos.

La policía cibernética recomida a la ciudadanía el activar las verificaciones de dos pasos en sus cuentas de redes sociales, donde además de poner la contraseña, también pide que se revise el celular para verificar un código.

Se reitera que deben asegurarse de que las páginas estén verificadas, en especial si se está apunto de introducir datos personales, verificar que la página tenga una palomita de color azul o un candado, de esta manera sabemos si es segura o no.

Se exhorta también a los ciudadanos, a que no proporcionen códigos de acceso que se soliciten, así como evitar usar links desconocidos, debido a que puede llevar a páginas donde sea más fácil para los hackers el rastrearles las cuentas.

Por último, se recomienda el evitar dar anticipos de dinero, ya que podría tratarse de engaños; no subir fotos personales donde se vea su domicilio, características o placa de algún vehículo; y como punto más importante, no compartir la ubicación exacta con personas que no conocemos.