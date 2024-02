Cumple 5 horas bloqueo carretero, transportistas exigen seguridad al Gobierno Federal

A las 13 horas, se cumplieron cinco horas ininterrumpidas de que transportistas de la Amotac, bloquearon parcialmente la carretera que conecta Chihuahua a Juárez.

Fue en punto de las ocho de la mañana cuando los operadores de transportes de carga agremiados a la Amotac, comenzaron con dicho bloqueo a la altura del kilómetro 32 de la carretera Panamericana.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Estratégicamente ocuparon el llamado punto de revisión de autoridades de seguridad, para comenzar a bloquear parcialmente la circulación.

De acuerdo a Leonel Méndez, delegado estatal de Amotac, permitirán el paso de autos particulares, camiones de servicios, de pasajeros y ambulancias.

Los que no permiten pasar son los de carga particular, orillándolos para que no estorben en la circulación de los otros autos.

En el sitio, están organizados para que pasen sólo por un carril en ambos sentidos.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo al delegado de Amotac, permanecerán en el sitio el tiempo que sea necesario, hasta que no resuelvan sus peticiones en materia de seguridad.

Agregaron que esta petición de brindar seguridad en el país, debe de alcanzar también a la ciudadanía.