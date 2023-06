Cumple SAPISA 45 años proveyendo productos de calidad y forjando un exitoso prestigio

El trabajo constante de Humberto Pérez Baylón, director ejecutivo de SAPISA y presidente del Consejo Grupo Surtidora de Abrasivos y Productos Industriales, ha cosechado 45 años de una exitosa carrera comercial en el mundo de los abrasivos, expandiéndose a otros estados de la República Mexicana, y construyendo un sólido prestigio dentro de la industria.

El inicio de SAPISA se decidió cuando Don Humberto Pérez trabajaba de almacenista, y alguien le ofreció la distribución de abrasivos, al tiempo que inició sus estudios universitarios en 1978, junto con el negocio, lo que ha significado mucho esfuerzo para sostener productivamente el negocio y además, creciendo continuamente.

Relató que en el tema de los abrasivos, comercialmente se conocen como las lijas, pero industrialmente, es lo mismo, pero a niveles muy grandes.

Nosotros nos dedicamos más a lo industrial. Desde un inicio empezamos a manejar la industria, yo tenía 21 años, y en ese tiempo no se estilaba que un joven tuviera una sociedad anónima. Tuve muchísimos maestros, porque ya todas esas personas me veían muy joven y me veían que hacía las cosas para estudiar y salir adelante. Les caía bien, tal vez por mi edad, y me dieron muchos consejos. Lo que se ha logrado no ha sido totalmente mío, ha sido el apoyo de mi familia, de mis clientes, de mis proveedores, de mis amigos y de los banqueros. Todo el mundo ha puesto un grano de arena para que esto se logre expresó el presidente del Consejo de Surtidora

Durante estas cuatro décadas y media, SAPISA ha trabajado con muchas empresas, algunas de ellas que ya no existen, incursionando en nuevos mercados, como la industria maquiladora y con fuertes lazos comerciales con marcas icónicas locales como Aceros de Chihuahua.

Fachada de la empresa. Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Mi logro es el fruto de un intenso trabajo, no hay más. Hay que trabajar con principios y valores, ser una persona responsable, que el cliente se dé cuenta que no cuento mentiras, que lo que prometo, lo cumplo. Y me he hecho muchísimos amigos de mis mismos clientes. Esa es una de las claves para el éxito, tener amigos”, compartió.

La cobertura de SAPISA abarca todo el estado de Chihuahua, y también cubre la zona de la Laguna, con clientes en Coahuila; del Bajío con Guanajuato y Querétaro; en el centro del país, con clientes en Ciudad de México; y en la zona norte, en Baja California Norte y Sonora.

“No es que ataquemos todo, el abrasivo es muy específico, y hay uno o dos clientes, que son los que atacamos en cada plaza, no es que tengamos todo el mercado, siempre son clientes específicos por el tipo de producto que vendemos”, acotó.

Don Humberto mencionó los valores de la empresa bajo premisas, como “Cuesta más hacer prestigio que dinero”, la que considera una lección de vida para sus hijos; “El trabajo es la clave del éxito”, y “No hay manera honesta para hacer dinero, sino trabajando”, “Lo importante es hacer amigos, lo demás viene por añadidura” teniendo como un hilo conductor entre ellas, la honestidad con los clientes, con la empresa y con ellos mismos.

O. Humberto, Rogelio, D. Humberto, Sr. Humberto Perez, Federico y Gustavo. Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En ese sentido, reconoció la invaluable contribución de todos y cada uno de los empleados, de quien dijo, viene la fortaleza del negocio, “uno puede tener muchos fierros, pero no se mueven, si no tiene buenos empleados que lo apoyen”, afirmó.

Humberto Pérez manifestó el orgullo que representa para él llegar a la celebración número 45 de SAPISA, y cada día consolidarse más y cada abriendo nuevas plazas, y desarrollando nuevos productos.

“Me siento muy satisfecho, veo crecer a mis hijos, veo que son buenos hijos, buenos esposos. Es para mí una alegría tremenda, el poder tener este pequeño festejo y un reconocimiento para algo que también quiero mucho, que es mi empresa. Quisiera que este negocio llegara a 100 años a 200 años dentro de la familia, y vamos para allá, porque están incluidos mis hijos y mi nieto, que terminó ya su carrera, ya está metido en el negocio. Creo que vamos a lograr más años en el mercado, mucho más”, dijo.

Legado

“La empresa la empecé yo, y ahorita ya están integrados mis cuatro hijos: Humberto, el mayor, se quedó en la dirección de Surtidora; le sigue Rogelio, Gustavo y Federico. En la actualidad cada uno ya tiene su negocio, que retoñó su propia empresa”, explicó sobre el crecimiento exponencial que ha tenido el negocio familiar y que se extendió a otros giros.

De esa manera, mencionó que su hijo Rogelio maneja Four Leaf Pallets, donde hacen tarimas; Gustavo tiene una casa especialista en pintura automotriz, y Federico, una convertidora de lijas.

Foto: Cortesía | Sapisa

“Four Leaf Pallets, es un trébol de cuatro hojas. De trabajar mucho, le tira uno también, un poquito a la suerte. Y la vida me dio cuatro hijos, que son las cuatro hojas del trébol, y se supone que un par de vástagos que salen de nuestro logotipo, los vástagos somos los padres. La forma de crecer tiene que ser así, por eso se tomó la decisión de ir abriendo negocios”, explicó.

Por su parte, su hijo Humberto acotó que el crecimiento exponencial es una extensión horizontal, para que cada hijo trabajara su negocio, teniendo en cuenta las enseñanzas de su padre, de las que destacó que la clave es trabajar, y acrecentar el negocio, cuidando los recursos.

Para finalizar externó un agradecimiento grande para todos los clientes que han confiado en la empresa.

www.sapisa.com.mx

Facebook: Sapisa México

Instagram: sapisa.mx