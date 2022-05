Cumplo con los requisitos, por eso me designó el Consejo Universitario: Villalobos Jión

“Podría tener la oportunidad de ser electo, soy maestro de la Universidad desde hace 46 años y cumplo con los requisitos que debe tener un rector, por eso tuve la oportunidad de llegar a la Rectoría en este momento”, respondió en entrevista con El Heraldo Jesús Villalobos Jión, quien hace 6 meses fue designado por el Consejo Universitario para dirigir la máxima casa de estudios.

En entrevista en el despacho del rector, luego de que en la Sala de Directores se aprobara el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dijo que lejos de manifestar sus aspiraciones políticas, este proyecto reitera su determinación de dar a la Universidad la base jurídica y técnica para transitar al camino de la autosuficiencia económica.

Te puede interesar: Votamos por el crecimiento y la modernización de la UACh: directores

Indicó que desde su llegada a la Rectoría se han tomado las riendas en diversos asuntos que se encontraban estancados, como la deuda a Pensiones Civiles del Estado, la entrega de becas por el desempeño a la planta docente de la UACh, así como el pago de prestaciones y salarios justos para los trabajadores de la Universidad, “el proyecto más importante es que la gente esté contenta para que rinda.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Yo puse la primera piedra de la guardería que me comprometí a hacer para el personal de la Universidad, y ahí dije que yo quiero poner la última piedra también”, recuerda el académico y detalla que, aunque debió posponerse el proyecto para hacer diversos cambios, hay muchos otros proyectos que quiere terminar.

“Tenemos las facultades en estado lastimoso, pero estamos ya trabajando en eso, quiero dejar las instalaciones de la Facultad de Educación Física en Juárez como deben de ser, así como la ampliación de la Facultad de Ciencias Políticas; ya están los edificios, falta el equipamiento. No hay mucho dinero, pero vamos avanzando y no le debemos a nadie”, aseveró.

La independencia económica traerá mayor desarrollo

Chihuahua Contempla Ley Orgánica de la Uach la autosustentabilidad de la universidad

“Esto no se trata de lo que yo quiera o no ser, no es una idea política ni quiero involucrar si tengo o no aspiraciones, esto se trata de la posibilidad de obtener los recursos necesarios para ser autosustentables y para llevar a la Universidad al desarrollo. Incluso, esta propuesta la expuse en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a nivel nacional, a todos les pareció muy interesante el proyecto, o sea que otras universidades avalaron estas reformas que hoy votamos”.

Indicó que cuando surgió esta idea, en primera instancia se realizó un estudio de factibilidad, con el que se confirmó que la Universidad tiene una magnífica oferta de servicios de alta tecnología que podría aportar con cada una de sus facultades y esto no sólo retribuiría de forma económica a la casa de estudios, sino además se inyectaría una gran cantidad de recurso a la investigación y al desarrollo de proyectos innovadores.

La experiencia, vital para proteger a la Universidad

Chihuahua De turnarse reforma a la UACh al Legislativo, se votaría en extraordinario: Vázquez

Dentro del paquete de reformas que propone la Rectoría, se incluye el aumentar de 5 a 10 años el tiempo que tenga como docente y/o investigador en la Universidad quien aspire a ser rector o rectora, así como de 5 a 7 años el periodo de los aspirantes a ocupar la Dirección de una de las 15 unidades académicas, lo cual justifica de la siguiente manera:

“Es un número solamente, pero ese número simboliza la experiencia, lo que significa gran parte del éxito de cualquier proyecto. Por ejemplo, me pongo a pensar que cuando fui director de la Facultad de Derecho en 1988, si me plantearan un problema como los de aquel tiempo, a lo mejor ahorita no tomaría las mismas decisiones que tomé en aquel momento, pues ahora me preceden otros 25 años en que estuve viendo a otros actuar; fui secretario general dos veces y eso me sumó conocimiento. Lo que quiero decir es que la experiencia es el conocimiento. Los grados académicos son sólo grados: no son tan importantes como la experiencia.

“Cuando pasan los años, piensas diferente porque ya viviste, ya tuviste la experiencia y esto es muy importante, pues además de la edad –que es un elemento que discutimos mucho, si subíamos la edad mínima para los aspirantes a ser rector y directores-, porque entre más jóvenes se corren mayores riesgos”.

Chihuahua Envía UACh proyecto de reforma a Ley Orgánica al Poder Ejecutivo

Agregó que aunado a los movimientos de gestión económica que vienen para la Universidad, se promueven también acuerdos con el sector productivo, y contó haberse reunido con organismos como la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros, con quienes se han discutido las aptitudes y las capacidades de los egresados de la Universidad, así como las áreas de oportunidad que se deben fortalecer para enviar al sector productivo profesionistas mejor preparados.

Además de las peticiones para adecuar los programas educativos para las necesidades del sector productivo, Villalobos Jión explicó que se tiene un proyecto por parte del CCE en que se crearán las aulas en la empresa, donde se ofrecerán clases a los alumnos de los últimos semestres para que desarrollen su experiencia en el campo y esto les dé más y mejores herramientas para fortalecer sus capacidades y aptitudes.

“Tenemos que abrir la Universidad para buscar que la sociedad nos diga qué quiere, para posteriormente que los egresados tengan una mayor capacidad de liderazgo. Además, tenemos que hacerles ver a los egresados que son importantes, que saben lo que hacen y que se deben valorar; es increíble porque vimos contadores públicos ganando 3 mil 800 pesos, abogados ganando 5 mil pesos”, comentó con asombro.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Hacemos lo correcto para la Universidad”

Al depender la UACh del poder Ejecutivo, explica Villalobos Jión, es esta entidad la que debe presentar ante el poder Legislativo, quien posteriormente va turnar el proyecto a comisiones y va a convocar al Pleno para someterlo a votación. El poder Legislativo decidirá el rumbo de la Universidad.

“¿Quiénes son los miembros del poder Legislativo? Son mis alumnos, diputados de todos los partidos con los que me puedo sentar y platicar de estos temas, pero sobre todo: son egresados de la UACh y eso nos da la ventaja, estamos seguros que querrán apostar por el desarrollo de su alma máter”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!