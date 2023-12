De 950 menores bajo resguardo del DIF Estatal, sólo 230 son susceptibles de adopción

El DIF Estatal actualmente tiene a 950 Niños, Niñas y Adolescentes bajo tutela, de los cuales solo 230 son susceptibles a adopción, además, la gran mayoría de estos menores son adolescentes, debido a la larga espera de la resolución de sus situaciones jurídicas.

La Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), es una dependencia del DIF Estatal, la cual resguarda a los menores que han sido víctimas de algún tipo de violencia, que bien podría ser física, psicológica, sexual e incluso por omisión de cuidados, mientras se desarrollan los casos fiscales de los NNA.

Una vez realizada la denuncia, los trabajadores sociales acuden al domicilio para valorar la situación del menor, en caso de que efectivamente el niño, niña o adolescente está siendo víctima de algún tipo de violencia, se da aviso ya sea a Fiscalía o a Seguridad Pública del Municipio, dado a que el DIF Estatal no tiene la facultad para actuar como miembro de la policía; entonces es cuando el DIF procede a resguardar al o los menores.

Chihuahua Fueron beneficiadas más de seis mil personas con discapacidad en el estado durante 2023

Una vez efectuado el resguardo, comienza la investigación del caso con los padres que estén incurriendo en el tipo de violencia, la dependencia señala que el DIF no quiere quedarse con la tutela del menor, pues es preferible que esté en un hogar con personas que lo quieran y que él conozca.

Por ello se ve la posibilidad de que los menores sean reintegrados con los padres o bien, con la ampliación de la familia, ya sea abuelos o tíos que los NNA conozcan y que se hagan cargo de brindarles una tutela apropiada.

En muchas de las ocasiones, los menores requieren de terapia grupal con la familia o de talleres especiales para los padres, no obstante, la procuraduría no determina esto, sino que al trabajar de la mano con los jueces que llevan los casos de cada menor, son ellos quienes dictaminan si el NNA permanecerá en resguardo y se elimina la patria potestad de los padres y se va con la familia ampliada, o queda bajo la tutela del Estado.

En el caso de que no exista alguien más de la familia que se haga cargo del o los menores, entonces se quedan bajo la tutela del DIF, no obstante, señalan que esto no los pone en calidad de adopción, sino que están en espera de resolver su situación jurídica para ser susceptibles a la adopción.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Las denuncias que recibe la procuraduría no son siempre de la población abierta, existen casos en que Seguridad Pública sea quien acudió al domicilio y detecto alguna situación en que el menor es víctima de algún tipo de violencia, por lo que son inmediatamente puestos bajo protección del DIF, mientras se realiza el proceso de investigación.

En caso de que haya un delito de intermedio, el DIF Estatal a través de la Procuraduría de Protección al Niño, Niña y Adolescentes, los resguarda y los mantiene bajo tutela mientras el expediente se mantenga en curso, hasta que se dictamine si habrá una reintegración con la familia o se revoque la patria potestad de los padres hacia los menores

El objetivo de la procuraduría hacia el NNA, es que estos estén en los mejores términos, resguardando su integridad física y emocional mientras sus casos se encuentren en investigación, hasta que se dictamine su situación familiar.

Por otro lado, en el caso en que los Niños, Niñas y Adolescentes sean migrantes, llegan a los albergues y a través del Instituto Nacional de Migrantes (INM), se ponen en resguardo preventivo hasta que se esclarezca su situación, debido a que muchos menores se encuentran viajando por su cuenta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por tanto, permanecen bajo resguardo para que no corran riesgos innecesarios que atenten contra su integridad física, esta protección puede durar desde un día hasta tres meses, no obstante, la instancia señala que no pueden ponerse bajo tutela del estado, debido a que se da una estancia momentánea, mientras el INM soluciona la situación del o los menores.

El DIF Estatal invita a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de violencia a la línea sin costo 800 230 40 50, al teléfono 614 214 40 00 en las extensiones 22334, 22330 y 22329 o bien, acudir a las instalaciones de la Procuraduría en la calle 12 No.4610 esquina con Tamborel, en la colonia Santa Rosa.