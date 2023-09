¡De Chihuahua a la NASA! Adalberto Vázquez cumple sus sueños en EU

Adalberto Vázquez Villalobos, joven chihuahuense de 20 años recién cumplidos, exhorta a las y los estudiantes chihuahuenses a prepararse con estudio, trabajo y estar alerta para tomar las oportunidades que les presente la vida, para lograr sus sueños, como él, quien predijo sin saber que pasaría, que un día trabajaría para la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos de América, más conocida como NASA, por sus siglas en inglés National Aeronautics and Space Administration.

“Prepárense porque a todos les va a llegar una oportunidad, aunque no lo quieran ver a todos. Les va a llegar una oportunidad y si cuando les llega esa oportunidad, eres una persona que ha estudiado, que ha trabajado por lo que quiere, puedes llegar a cumplir los objetivos que los demás te dicen que no podrás alcanzar. El enfoque es: "vamos a ser la persona correcta para cuando llegue la oportunidad”, expresó para inspirar a que más chihuahuenses logren posicionarse profesionalmente en las áreas de ciencia y matemáticas.

Adalberto Vázquez Villalobos, desde sus estudios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, ha estado interesado en estudiar Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, lo que lo llevó a buscar cursar sus estudios profesionales en la Universidad de El Paso, Texas, conocida como UTEP por sus siglas en inglés (The University of Texas at El Paso), por lo que con apenas 17 años, y el apoyo de sus padres, decidió cambiar de país, para lograr sus sueños académicos. El camino no fue fácil, pues debió adquirir una deuda para pagar su carrera, trabajar como instructor de karate —arte marcial que domina—, y procurar programas de becas.

“Sabía que había oportunidades, sabía que había becas, pero no sabía nada al respecto, cómo gestionarlas. Me gradué con promedio de 9.9, lo que me ayudó —además de un buen ensayo—, a recibir una beca en UTEP. Lo demás fue trabajar y trabajar. Hice un currículum lo mejor que pude; que mandé creo que casi a 100 lugares y al final me llegaron algunas ofertas, pero pues la mejor fue de JPL, el centro de NASA”, compartió sobre cómo obtuvo la oportunidad de residir en el Instituto Tecnológico de California, conocido como CalTech (California Institute of Technology); y trabajar como interno de verano en el Jet Propulsion Laboratory, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, por sus siglas en inglés National Aeronautics and Space Administration.

El JPL de la NASA se dedica a la exploración espacial a misiones no tripuladas, donde se le asignó un proyecto a Adalberto durante su estancia como interno en el programa de este verano de 2023, con una duración de 10 semanas.

“Es muy multicultural ahí; porque si pones gente de muchos lugares con muchas ideas diferentes, pues al final se crean conceptos más complejos y más perspectivas porque si pones a mucha gente del mismo sector de la misma del mismo van a pensar lo mismo, pero puede haber una situación que ellos no pueden ver,que alguien que viene de otro lado, por sus diferentes background sí percibe”, refirió sobre su labor en JPL.

Adalberto Vázquez compartió que su deseo es ver a más mexicanos accediendo a este tipo de oportunidades, porque fueron pocos los connacionales con los que coincidió en esta experiencia.

“Vi mexicanos, pero no es gente que haya vivido en México mucho tiempo, es gente que son gente segunda generación, y ya es americana; o tercera generación. Sí sigue la raíz mexicana, siguen siendo mexicanos, pero el background específico de personas criado en México toda su vida hasta ser adultos no es muy común. Pero quiero dejar este mensaje de que sí existe la oportunidad. Tan pronto como estés preparado para el puesto y ellos vean que eres un candidato valioso para el proyecto, -cualquiera que sea el proyecto-”, explicó.

El joven Adalberto se dijo orgulloso de sus raíces y el marcado acento chihuahuense que se percibe al hablar inglés, que aprendió de forma intensiva, pues al mudarse a UTEP hace tres años, realmente no lo hablaba. Por ello ha sido un gran logro reconocerse como uno de los candidatos elegidos para el proyecto JPL en NASA; y de ser un alumno becado en UTEP.

Aunque reconoció que sí valoraban mucho su antecedente de ser la primera generación de persona migrante de su familia en Estados Unidos y haber alcanzado metas académicas, su éxito ha sido multifactorial, como pasar un año entero dedicado enteramente a la universidad, pues cursó materias equivalentes a tres grados en uno solo, lo que le ayudó a ser considerado como estudiante del último grado de la licenciatura.

“Ha sido todo: un poco de suerte, tienes que ser carismático, ser preparado para el puesto técnicamente: Por ejemplo, si eres muy inteligente y no eres capaz de trabajar en equipo, no estás suficientemente listo para desarrollar el proyecto. Tienes que estar preparado, y al mismo tiempo, contar con cualidades que abonen al proyecto”, acotó.

En sus planes a futuro, mencionó que se dedicará a trabajar para obtener su título, y continuará trabajando como Asistente de Profesor, en su universidad, en la materia de Estructuras de Matemáticas Discretas; e invitó a las y los jóvenes a motivarse para alcanzar sus sueños académicos y profesionales a través del esfuerzo constante en el estudio y trabajo