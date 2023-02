De momento sin riesgo de extracción de agua en Chihuahua: Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, declaró que de momento no existe peligro en cuanto al agua de las presas de Chihuahua; y resaltó que Chihuahua se adelantó en torno el decreto de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), dada la falta de "gobernabilidad en agua subterránea".

Fue claro al señalar que no observa ningún peligro en relación al líquido vital, añadiendo que en la última conversación que tuvieron con gobernación federal, la gobernadora Maru Campos dio una posición muy firme en la cual se externó que no se iba a permitir que se abrieran las presas para un ejercicio "que no tiene ninguna razón de ser y es tratar de llevarse el agua para el bajo bravo: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas".

Recordó que anteriormente se abrió la presa Luis L. León (El Granero), con la intención de llevarse 50 millones de m3, pero que la mandataria estatal manifestó a gobernación y al Gobierno de la República, que no se iba a solucionar ningún problema y que solo generaría un daño para los agricultores; ante esto, consideró que de momento no hay un riesgo de que se lleven el agua, aunque resaltó que la presión siempre va a estar.

El directivo precisó que el próximo primero de marzo se abren las presas La Boquilla y Las Vírgenes, lo cual da inicio al ciclo de riego que durará hasta octubre, y que por primera vez, en los últimos años, será al 100%, por lo cual los agricultores podrán regar toda la superficie que actualmente tienen.

Por otro lado, ante el anuncio de la entrada en vigor para el próximo 23 de abril, de un decreto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el funcionario resaltó que Chihuahua se adelantó un poco en este sentido, a sabiendas de que esto tenía que suceder "porque ya es demasiada la falta de gobernabilidad en agua subterránea".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es por ello que tienen un convenio que está en el escritorio del director de Conagua, Germán Martínez: "nosotros establecemos que se nos dé la capacidad de inspección y de poder interactuar con la dirección local para que así todos los pozos de la entidad, o por lo menos haya un inventario, y se determine la capacidad de extracción de acuerdo a los acuíferos y no tener acuíferos sobreexplotados, sino tener una gobernabilidad que nos ayude a que haya sustentabilidad hídrica a largo plazo", explicó.

Jiménez Conagua sin implementar acciones para frenar sobreexplotación del agua

En este sentido, Mata Carrasco detalló que en la entidad existen 42 acuíferos sobreexplotados de los 81.