De Norogachi a Europa: Nebia irá de intercambio a la Universidad de Twente

Mediante un innovador proyecto de software, la estudiante de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCh), Nebia Palma González, quien es originaria de Norogachi, estará de intercambio en la Universidad de Twente de la ciudad de Enschede, Países Bajos.

Como parte de su formación, junto con otros compañeros, está desarrollando el proyecto “Instrumentación y desarrollo de software para el túnel de viento”, que les dará la pauta para esta experiencia internacional a partir de enero de 2024.

Según explicó, la investigación realizada en el proyecto se centrará en obtener un túnel de viento de ciclo cerrado, con una cámara de ensayos cerrada y con un flujo que sea laminar, mediante la Instrumentación de diversos sensores, así como el desarrollo de un programa creado con el software LabView.

Es así que, las pruebas experimentales realizadas por un equipo de alumnos de la UPCh serán comparadas con el túnel de viento de la Universidad de Twente.

Cabe señalar que para el intercambio, tanto Nebia como otros alumnos, requieren apoyo económico para la estadía en la Universidad de Twente, por lo que han estado realizando algunas actividades como rifas, pues de acuerdo al presupuesto que les presentaron, cada estudiante necesita alrededor de 150 mil pesos o más.

Una vez concluida su educación universitaria, la entusiasta joven tiene muchos planes, entre estos, se encuentra poder apoyar a sus otras dos hermanas menores para que continúen sus estudios, pues ella sería la primera de su familia en tener una ingeniería.

Su intención es desempeñarse profesionalmente en la industria aeronáutica, ya sea en las áreas de diseño o manufactura; inclusive, buscará la posibilidad de obtener una maestría, pues sus ganas de aprender son muchas.

A pesar de que no ha sido fácil su andar en la vida estudiantil, no pierde ese tesón para lograr sus objetivos y siempre ir más allá, porque para ella hubiera sido más fácil no aplicar para la convocatoria en Enschede, pero prefirió salir de su zona de confort

Y es que así ha sido desde pequeña: Nebia estudió la primaria en la comunidad de Norogachi, pero para cursar la secundaria se tuvo que ir a Carichi, y luego a Creel para obtener su certificado de Bachillerato, siempre asistiéndose en internados donde la apoyaron a no desistir de sus estudios.

No conforme con terminar su educación básica, en la Capital, buscó ingresar a la carrera de Ingeniera Aeroespacial, pero después optó por la Ingeniera en Aeronáutica en la UPCh, donde cursa el octavo cuatrimestre, así que en diciembre de este año terminará.

Nebía está orgullosa de sus raíces portando día con día su vestimenta tradicional y, aunque a veces llega a sentir las miradas puestas en ella, eso no ha impedido que cambie su indumentaria para asistir a su escuela, donde sabe que cuenta con compañeros, amigos y maestros que siempre la apoyan.

“A mis papás nunca los dejaron ir a la escuela, pero ellos querían que yo sí fuera. Me dijeron que hay algo más que hacer aparte de los quehaceres de la casa”, compartió la chica de 21 años de edad quien está por vivir una gran experiencia.