Deciden hoy segunda vinculación a proceso vs excoordinador de comunicación social de Corral

Esta mañana, un juez de control resolverá en torno a si vincula o no a proceso penal al exdirector de comunicación social en el gobierno de Javier Corral Jurado, Jesús Antonio P.C., por una segunda acusación de peculado agravado que tiene en su contra.

Será pasadas las 11 horas, cuando se determine si el imputado por otra causa penal, también por peculado agravado, es vinculado o no a proceso penal. Cabe destacar que Jesús Antonio, actualmente está en prisión preventiva.

Fue el pasado viernes 15 de marzo, que celebraron la audiencia inicial con la cual acusaron al excoordinador de comunicación social en el gobierno de Javier Corral, de cobrar un cheque por la cantidad de $160 mil 553, cuando ya no laboraba para el gobierno del estado.

La defensa, el pasado viernes pidió la duplicidad del término, por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso quedó agendada para este miércoles a las 11 horas. Cabe recordar que la pasada audiencia, tuvo un retraso de cuatro horas.

El motivo por el cual la diligencia pasada tuvo dicho retraso, fue porque el abogado particular del acusado no llegaba, por lo que en primera instancia, se le asignó un defensor de oficio, el cual rechazó porque esperaba a su abogado particular.

Una vez presente el defensor de Jesús Antonio, dieron inicio con la diligencia, en donde el representante legal pedía que no se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, a pesar de no poder comprobar un solo lugar de residencia del exfuncionario.

Jesús Antonio P.C. está desde noviembre del 2022 en el cereso de Aquiles Serdán, bajo prisión preventiva, por una acusación en su contra por el presunto delito de peculado agravado, por el desvío de recursos de más de nueve millones de pesos, adjudicados a personas directas.