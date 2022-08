Definirán entre hoy y mañana tiempo de recuperación de la gobernadora: Jáuregui

La gobernadora María Eugenia Campo, ha evolucionado favorablemente a la operación de la que fue objeto el pasado domingo, y será entre el martes y miércoles, cuando definan el tiempo que permanecerá en recuperación.

Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, quien detalló que a pesar de que la jefa del Ejecutivo estatal no se encuentre de manera presencial en el Palacio de Gobierno, sí se encuentra pendiente de la administración.

Asimismo, el funcionario estatal detalló que Campos Galván, ha estado en constante comunicación con los miembros de su gabinete, y ha girado instrucciones de manera individual, respecto a las dependencias que cada funcionario encabeza.

“Está en comunicación con cada uno de los funcionarios y está pendiente de la administración; el hecho de que no esté en el Palacio de Gobierno, no significa que no está trabajando”, reiteró César Jáuregui Moreno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Juárez ¡Cirugía exitosa! Gobernadora Maru Campos ya se encuentra en recuperación

Cabe mencionar que la mandataria estatal, fue intervenida quirúrgicamente el pasado domingo, para tratar una hernia hiatal que le ocasionaba problemas gástricos, por lo que una vez concluida de manera exitosa la intervención, la gobernadora entró en un periodo de reposo.