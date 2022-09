Dejan lluvias baches, derrumbes e inundaciones en distintos puntos de la ciudad

Diversas calles y vialidades se reportaron inundadas y con estragos en el pavimento, provocando sendos baches, así como rompimiento del asfalto en algunas zonas donde hubo inundaciones, como en las calles Batalla de Zacatecas, avenida Buenavista, J.J. Calvo y Samaniego, donde el arroyo que pasa por la zona inundó los puentes. Esto, a unas cuadras del Periférico R. Almada.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó que en las últimas 24 horas se brindó apoyo a diversos incidentes, como lo fueron: 4 inundaciones, 4 derrumbes y un árbol caído, aunque no se especificaron ubicaciones.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Diversos puntos del estado presentaron lluvias fuertes y muy fuertes, por lo que se registró un acumulado de 27.5 mm de agua en el territorio estatal, según el reporte diario de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.

En particular, en la ciudad de Chihuahua, se reportaron casi 13 mm de lluvia durante las últimas 24 horas en la estación el León, con 12.70 mm; aunque no se considera un acumulado de lluvias fuertes, debido a la presencia continua de estas lluvias en las últimas semanas, se continúan presentando estragos en vialidades, arroyos y zonas aledañas a cuerpos de agua, por lo que autoridades de protección civil pidieron a la población conducir con cuidado, no tratar de atravesar arroyos y tomar todas las precauciones necesarias.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, en el estado se reportó que el municipio con mayor registro de lluvias fue Villa Ocampo, que presentó lluvias fuertes, registrándose un acumulado de 35 mm. También en los municipios de Hidalgo del Parral, con 27.50 mm de lluvias, así como en La Mesa, Aldama con un registro de 13.20 mm; Guadalupe y Calvo se registraron 9.9 mm de precipitaciones, en Valle de Zaragoza se registraron lluvias por 8.50 mm, en Balleza 6.4 mm, y en municipios de Ojinaga, Aldama, Bachíniva, San Francisco de Conchos, entre 3 y 4 mm.

En el pronóstico del clima, se siguen esperando lluvias fuertes, así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en distintos puntos del estado, así como viento con rachas de 50 a 60 km/h y descargas eléctricas.