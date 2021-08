"Delincuente con placa", arremete Alejandro Pérez Cuellar vs. fiscal Peniche

El presidente municipal electo de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, protagonizaron un desencuentro verbal luego de que coincidieran en algún sitio de la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior lo informó el hermano del alcalde electo, Alejandro Pérez Cuéllar, quien en sus redes sociales describió parte de lo sucedido luego de que los dos personajes de la política chihuahuense se encontraran de frente y en donde al parecer Cruz Pérez Cuéllar recriminó algunas cosas a Peniche Espejel.

“El día de hoy mi hermano el Presidente electo se topó en la Cd de Chihuahua con el fiscal delincuente Peniche, el mismo que tiene propiedades registradas a su nombre por más de 40 millones de pesos, el mismo que baño de sangre al Estado de Chihuahua, desde luego tuvieron un desencuentro, mi hermano no pudo con tanta desvergüenza y le dijo lo que le tenía que decir, el tiempo pasa lento para que se vaya de la fiscalía del Estado, lo hacemos responsable por cualquier cosa que pueda suceder, no es para menos, se trata de un delincuente con placa de policía”, detalló el ex panista.

En su mensaje destaca que Alejandro Pérez Cuéllar, responsabiliza al fiscal del estado, por lo que pueda suceder, pues lo calificó como un delincuente con placa.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado, inició un proceso judicial en contra de Cruz Pérez Cuéllar, señalándolo por actos de corrupción relacionados con el exgobernador César Duarte, incluso el fiscal César Peniche, viajó en diferentes ocasiones a la Ciudad de México, para dar seguimiento a la solicitud de desafuero en contra del senador Cuéllar.