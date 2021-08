Funcionarios tienen dinero para pagarse sus propios escoltas: Diputada

La Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, emitirá en los próximos días un dictamen entorno a la asignación de escoltas para las figuras de ex gobernador, ex fiscal, ex secretario de Seguridad Pública y ex secretario General de Gobierno, documento que se vaticina que saldrá en sentido positivo para ser votado en el pleno.

En este sentido la diputada Marisela Sáenz, expresó que en la comisión legislativa que integran cinco diputados, son tres de extracción panista, quienes han manifestado abiertamente que votarán a favor de dicho dictamen una vez que sea presentado en la comisión.

La legisladora detalló que su posición será en contra, pues tanto el Fiscal General del Estado, César Peniche, así como el secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, y el mandatario Javier Corral, han adquirido propiedades muy costosas y han demostrado que tienen varios lujos, lo que demuestra que ellos mismo pueden pagar su seguridad privada en caso de así desearlo.

“Hasta el momento lo que único que sé es de boca del diputado Villarreal y de la presidente de la Comisión, Georgina Bujanda, quienes incluso se adelantaron a admitir que el dictamen va a ser creado en sentido positivo y ellos lo votarán a favor”, destacó la diputada independiente.