Delito de alta incidencia en el estado: Denuncian extorsión sólo 10% de las víctimas

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del INEGI, el delito con la mayor tasa de prevalecía en los últimos 4 años estado de Chihuahua, es la extorsión, con un promedio de 5,438 por 100 mil habitantes, pese a lo cual, solo un 10.7 por ciento denuncia.

La cifra negra en el estado de Chihuahua corresponde a casi el 90 por ciento, y abarca la no denuncian las carpetas de investigación que no se inician.

Además, la ENVIPE muestra que entre las razones de las víctimas que viven en el estado de Chihuahua, para no denunciar ante las autoridades, se encuentra en primer lugar la pérdida de tiempo con 26.5%.

En segundo lugar, no denuncian por desconfianza en la autoridad (13.7%).

Por otra parte, a nivel nacional, se estima que la principal razón por la que las víctimas no denuncian, es la pérdida de tiempo, con un 33.5 por ciento

Cabe señalar, que de acuerdo a la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el cálculo de la cifra negra, resulta de la suma de los delitos que no se denuncian.

Además se suman los delitos que se denuncian pero no cuentan con carpeta de investigación, y aquellos en los que no se especifica si se denunció, o inició una carpeta de investigación.

La uima de dichos datos, se divide entre el total de delitos, y se multiplica por 100 de esta forma a cifra negra en el estado de Chihuahua, corresponde al 92.3% de delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de Investigación, o bien no se especifica.

Además, la incidencia delictiva por el tipo de delitos más frecuentes en los últimos tres años, señala que la extorsión ocupa el primer lugar con 5 mil 438 víctimas por 100,000 habitantes.

En segundo lugar, el fraude oscila entre 5 mil 330 víctimas del delito por cada 100,000 habitantes, mientras el tercer delito más cometido de acuerdo a la tasa de población de 18 años y más, es el robo parcial o total de vehículos, con 3608 delitos por 100,000 habitantes.

A éste, le siguen las amenazas verbales, con 2 mil 949 y el robo o asalto en calle o transporte público, con 2 mil 516 casos por cada 100,000 habitantes.