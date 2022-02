Denuncian falta de ruta de evacuación en sitio arqueológico de NCG

Con la finalidad de tener conocimiento de las condiciones de la Cueva de la Olla ubicada en la carretera de Casas Grandes y determine si existe un peligro para los turistas que acuden a ese punto, la diputada María Antonieta Pérez Reyes solicitará a la Coordinación Estatal de Protección Civil, realice los trabajos de revisión.

La Cueva de la Olla es un sitio arqueológico en el noroeste del estado mexicano de Chihuahua unos 47 km al suroeste de Nuevo Casas Grandes, en las cercanías del ejido Ignacio Zaragoza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Respecto a la importancia cultural, se sitúa a los habitantes de Cueva de la Olla en el contexto social de Paquimé y de la llamada cultura Mogollón.

Año tras año miles de turistas visitan esta zona, quienes para accesar a ese punto, toman la carretera de Casas Grandes hacia Mesa del Huracán, y en el kilómetro 60 toman la desviación de terracería que consta de 6 km aproximadamente, la cual los conduce hasta el rancho Casa Blanca y un km. después se encuentra la zona arqueológica Cueva de la Olla.

Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) por sus siglas, se registran visitas desde 1 mil 100 personas hasta 8, mil 668 al mes.

Detalló la legisladora que he recibido una series de denuncias en el sentido de que en ese lugar no existe una ruta de evacuación viable, y al analizar esta información que proporciona el INAH de visitantes que acuden a esta zona turística, se considera conveniente que la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado de Chihuahua revise las condiciones de la ruta de acceso ya mencionada para garantizar la seguridad de no solo los visitantes a este punto si no los pobladores de esa comunidad.