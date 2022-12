Denuncian irregularidades en otorgamiento de plazas en Centros Educación Extraescolar

Maestras de los Centros de Educación Extraescolar (Cedex) denunciaron que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua pretende retirar nombramientos de supervisoras y directoras, quienes se ganaron el interinato de la plaza con base a su curriculum y experiencia.

La maestra Guadalupe Cruz Fuentes denunció que hay muchas irregularidades en el otorgamiento de plazas de supervisión y dirección en los Centros de Educación Extraescolar (Cedex), pues a pesar de que se hizo una convocatoria, donde las aspirantes presentaron su documentación, ahora simplemente quieren regresarlas a su base.

Denunció que tanto ella como la maestra Olga Rodríguez firmaron el interinato por los meses de octubre a diciembre y de enero a mayo, incluso hace unas semanas firmaron la renovación del contrato, pero hace unos días les avisaron que se iba a cancelar.

La maestra Guadalupe Cruz, fungía como directora del Cedex número 6, en la colonia Rosario, turno vespertino, hace nos meses Nidia Beltrán Macías, responsable de la oficina de Educación para Adultos de Seech, les aviso del interinato que existía para la supervisión, entonces dos aspirantes se apuntaron para el puesto.

Durante el mes de septiembre le avisaron a la docente Cruz que había resultado electa para la supervisión y se firmó el papeleo. Durante 4 quincenas no le pagaron, ni como supervisora ni como directora, sin embargo siguió con sus responsabilidades en el turno vespertino.

Durante el turno matutito, trabaja como docente en el Instituto Nacional de México campus Chihuahua, sueldo que le permitía mantenerse en lo que restablecían su pago como supervisora, sin embargo en el Tec sufrió una caída y el incidente lo dictaminaron como riesgo de trabajo, por ello el ISSSTE extendió una incapacidad, que cubre al Tec y a Seech, debido a que ambos son subsistemas federales.

A pesar de la incapacidad, la docente estuvo trabajando en línea para Cedex, pero hace unos días le avisaron que no le renovarían el contrato como supervisora porque estaba incapacitada, cuando en realidad ya lo había firmado.

“El reglamento establece que puedo acceder a promociones que ofrezca el nivel educativo debido a que se trata de un riesgo de trabajo, pero me dijeron que en Recursos Humanos de Seech no me van a renovar por la incapacidad”.

Ayer le avisaron que debe de presentarse a firmar su baja de la supervisión y su alta en la dirección. “Es ilegal lo que están haciendo, ya acudí al Sindicato y me dicen que no firme nada”.

Además le advirtieron que le van a empezar a descontar la incapacidad, porque la caída fue en el Tecnológico y no en Seech. “Tengo un dictamen de riesgo de trabajo, no me pueden descontar nada, es muy injusto como nos tratan”.

La maestra Cruz deberá regresar a su plaza como directora y afectará los derechos de la compañera que se quedó con el interinato de dicha plaza.