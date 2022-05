Denuncian nuevo fraude a inversionistas; ahora señalan a Era Capital

Inversionistas de la empresa financiera Era Capital Investment, denunciaron un posible fraude similar al realizado por la financiera Aras Business Group, en donde cientos de personas invirtieron dinero con la promesa de obtener elevados rendimientos, y finalmente fueron defraudados.

Ciudadanos aseguran que, desde hace varios meses, los pagos de los rendimientos de los clientes, comenzaron a presentar atrasos, lo que poco a poco comenzó a preocupar a los inversionistas, quienes cuestionaron a los representantes de Era Capital Investment, obteniendo respuestas bastante confusas y de nula ayuda.

La situación comenzó a preocupar aún más, debido a que Erika Delgado y Daniel Herrera, ambos operadores financieros de Era Capital, denunciaron que detectaron una serie de irregularidades por parte de los directivos de la empresa, por lo que acudieron y presentaron una querella ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Luis Torres, Gabriel Sánchez, Alejandro López y Francisco Sáenz, la querella se presentó por manejo delictivo de la empresa.

Erika Delgado y Daniel Herrera, explicaron que los socios y directivos de Era Capital, utilizaron recursos de los inversionistas para abrir otra empresa, y al ser cuestionados sobre las irregularidades y manejo sospechoso del dinero de sus clientes, restringieron el acceso a la empresa de ambos operadores.

Señalan que el modus operandi es similar al de la financiera Aras, pues los empleados no tenían acceso al dinero de los inversionistas, sino que los directivos ponían recursos disponibles en unas cuentas de banco, y era con ese dinero con el que se realizaban las operaciones de inversión de los clientes, sin embargo, aseguran que las cuentas no tenían la totalidad del dinero invertido y se desconoce el paradero o el uso que se le daba al resto del dinero.

Tras la advertencia de los operadores financieros de Era Capital, comenzaron a surgir varios reclamos por parte de inversionistas, por lo que la noche del jueves 19 de mayo, Gabriel Sánchez, convocó a una reunión de Zoom para explicar la situación.

Durante dicha sesión remota, Gabriel Sánchez, dijo a sus clientes que no se preocuparan, que Erika y Daniel estaban actuando de una manera equivocada, sin embargo, no explicó el motivo por el que se le acusa de fraude, ni argumentó el funcionamiento de la empresa, asimismo, no permitió que se le hicieron cuestionamientos, habló durante cinco minutos, pidió disculpas porque sería una sesión bastante breve, y sin escuchar a nadie ni explicar en dónde está el dinero de los inversionistas, abandonó la sesión.

“Será muy breve, es sólo en el aspecto informativo, hoy por hoy estaremos estableciendo los hechos en un tema no mediático sino por un marco jurídico, no hacemos caso omiso, sí lo tendremos que presentar ante autoridades como es debido; espero que estés teniendo una excelente noche, que Dios te bendiga, discúlpame que sea tan breve; siempre recuerda que hay tres verdades, la verdad uno, la verdad dos, y la verdad generalizada, esperemos que las autoridades determinen quien tiene esta verdad, que créeme, tu servidor ha estado siempre dando la cara, en representación tuya y de mis otros socios; que todo siga marchando bien, seguimos en este contacto, disculpa que sea tan breve y el sábado nos vemos, Dios te bendiga”, mencionó Gabriel Sánchez, y de inmediato abandonó la sesión.

Posteriormente, los afectaos reclamaron que Gabriel no había explicado absolutamente nada, incluso calificaron como incoherencias las que el financista mencionó, y decidieron ponerse de acuerdo para acudir en conjunto a presentar las querellas ante la FGE, pero cuando se disponían a intercambiar números y contacto, alguien cerró la sesión y todos los presentes fueron desconectados.

Según algunos inversionistas, son cientos los chihuahuenses que están siendo estafados por Era Capital Investment, por lo que anunciaron que interpondrán las denuncias correspondientes por fraude, ante la Fiscalía General del Estado.