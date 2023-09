Denuncian padres manejos financieros irregulares en escuela primaria

Madres y padres de familia denunciaron que en la Escuela Primaria Federal Narciso Bassols detectaron manejos irregulares en las cuotas y ahora están cobrando mil pesos por concepto de material, algo que les parece muy costoso, luego de que la directora del plantel en confabulación con la tesorera presuntamente se robaron más de 60 mil pesos en el ciclo anterior, por lo que exigen su destitución.

Judith Trejo, madre de familia, explicó que el problema se viene arrastrando desde diciembre de 2022, cuando la tesorera de la Sociedad de Padres de Familia desapareció con el dinero, situación que no les fue notificada a la comunidad escolar hasta julio de 2023, cuando solicitaron ver los libros de contabilidad.

En la revisión se percataron de la falta de rendición de cuentas, de notas de compras infladas y falsificadas, de reportes de gastos que no se realizaron e incluso reportaron la construcción del pórtico escolar como gasto cuando fue un premio que le dieron a la escuela cuando una de sus alumnas ganó el concurso de Diputado Infantil.

Antes de salir del ciclo anterior se dieron cuenta de que la tesorera identificada como Vianey Cristina Márquez Sigala se había ido, entonces los padres de familia empezaron a organizarse para exigir una explicación, por lo que el 3 de julio, la directora Rosa Lorena Sáenz Lazcano citó a junta, donde informó que desde diciembre no le entregaba estados de cuenta, sin embargo la directora contaba con un cheque firmado por la tesorera y madre de familia fechado en mayo de 2023.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

En la asamblea se le cuestionó su actuar y porque no había actuado, ello se encuentra en un video que los quejosos tienen, donde incluso la directora les informa que la tesorera se comprometió a pagar en abonos y otras tantas cosas que ella misma se contradecía.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Algunos padres de familia pidieron revisar los libros de control de la mesa directiva de la sociedad de padres, donde se dieron cuenta que las cuentas no coinciden, solo hay un estado de cuenta del mes de febrero, notas que no corresponden a los gastos de la institución, incluso notas de una tienda que pertenece a una madre de familia y que no corresponden con las que ellos entregan, las cuales justifican pagos de un encendedor y aperitivos. Incluso mantenimiento a los equipos de aire acondicionado por un monto de 6 mil pesos, cuando es el intendente el que realiza el trabajo.

En el mes de diciembre se realizó una actividad de rifa de piernas, la carpeta por padre de familia debía integrar 850 pesos, si no la vendían debían pagar 200 pesos de multa, pero ningún centavo se reportó. También se instalaron cámaras de vigilancia, algunas nuevas y otras de medio uso, pero cobraron como si todas fueran nuevas.

En reiteradas ocasiones la directora ha informado de distintas cantidades que la tesorera se “llevó”, empezó con un faltante de 15 mil pesos, luego dijo que eran 25 mil y al revisar los libros la cantidad es mayor.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La directora también les informó a los padres que ya habían interpuesto una denuncia por robo ante la Fiscalía General del Estado. Los padres se dieron a la tarea de investigar y no existe denuncia alguna.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Incluso la inspectora de la zona tampoco tenía conocimiento de la situación, donde pusieron una supuesta denuncia de la FGE pero no estaba ni firmada. También acudieron con Silvia María Núñez Castillo titular del Departamento de Consejo Escolar de Participación Social y Atención a Padres de Familia, pero no los atendieron.

El último mensaje que tienen de la directora es del 30 de agosto donde les informa que está en curso el procedimiento penal, pero por tener un familiar en la escuela se les pidió ser prudentes con la información.

Ahora, la directora pidió una cuota de mil pesos por familia para financiar la compra de 3 a 4 minisplit con su respectivo centro de carga e instalación. La cuota nunca se consensuó con la comunidad escolar, ya que a través de asamblea se propone un plan de trabajo y con base en ello se define la cuota.

Muchos padres de familia no pagaron y le advirtieron que lo harán cuando se recupere el dinero que sustrajeron.