Denuncian zanja que provoca tráfico lento en la Avenida de las Industrias

Debido a una zanja creada sobre la avenida de las Industrias al norte de una ciudad, un ciudadano que frecuenta esta ruta para trasladarse a su trabajo, comentó que es común que se generen filas de tráfico dado a que solo se encuentra habilitado un carril de sur a norte para tránsito vehicular.

Esta zanja se encuentra en el cruce de la avenida y la calle Pino, donde según el lector de El Heraldo de Chihuahua tienen alrededor de dos meses que se encuentran laborando en este tramo de las Industrias, dejando solo uno de los dos carriles habilitado para circular.

El quejoso contó que él pasa por este trayecto en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, “se hace una filotota de carros, no quiero pensar en las horas en que entran los estudiantes y los de la maquila”, señaló que durante las horas pido debe de hacer una congestión vehicular tremenda.

Al pensar que esta era una obra por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), marco para preguntar sobre la duración de la misma y para hacer la sugerencia de apresurar el trabajo para evitar el tráfico y posibles accidentes de los ciudadanos desesperados.

“Yo me pongo a pensar, si alguien viene por la avenida y le da un infarto en medio del tráfico, una ambulancia no va a poder entrar y el vehículo no podrá salir a tiempo”, con esta idea en mente, el ciudadano se comunicó con la JMAS, sin embargo, la respuesta fue negativa, clamando que no era una obra de parte de ellos.

Lo pasaron de una línea a otra sin poder darle una respuesta al quejoso, por lo que decidió llamar a municipio, “me asusta decir que fue más de los mismo, nadie está enterado de nada”, declaró que lo cambiaron de una extensión a otra, donde explicó múltiples veces su idea y sus preocupaciones.

“Me da tristeza que el municipio no está enterado de lo que está pasando en la ciudad”, de igual forma comentó que luego de hablar con diferentes departamentos de municipio, una joven le aseguró que era un trabajo de la JMAS, sin embargo, el ciudadano quería hablar con algún supervisor debido a que él ya había hablado con esta dependencia y se habían deslindado de la responsabilidad de la zanja.

El lector aseguró no estar en contra de las obras dentro de la ciudad, sino de los horarios en que se realizan, “yo creo que acabarían más rápido y afectaría menos a la ciudad si trabajaran en esto los fines semana y durante la noche”.

La anterior es una de sus ideas que trata de compartir con el gobierno municipal, sin embargo, no ha logrado encontrar a ninguna persona que lo escuche, aun tratando de hablar con el Centro de Respuesta Ciudadana marcando al 072, mismo número donde comentó que él mismo denuncia los baches que se encuentra en su camino, los cuales son tratados por el Programa Permanente de Bacheo.

Asimismo, comentó que en caso de no ser posible que se aceleren los trabajos en este tramo de la avenida de las Industrias, entonces pide que de ser posible asignen algún agente de la policía vial durante las horas pico para evitar este tipo de tráfico, que solo afecta a la población chihuahuense.