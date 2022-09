Desabasto de vacunas: 50% de menores de dos años sin cuadro básico completo 

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, Jesús Lozano, informó que la vacunación en la entidad está “entrecortada”, ya que los cuadros básicos de vacunación no se aplican completos desde finales de 2020, y agregó que el desabasto en las instituciones públicas, se tiene principalmente en la vacuna BCG contra la tuberculosis, que se aplica a menores de 5 años, la vacuna contra hepatitis y toxoide tetánico.

El entrevistado agregó que existe un desabasto general, al igual que ocurre con el medicamento del cuadro básico, sin embargo, en el caso de las vacunas, “son estas tres con las que más se ha batallado, y los niños se ven afectados ante esta situación”, puntualizó

La Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), refiere que en 2021, sólo un 51 por ciento de la población de uno y dos años en el estado, tuvo acceso a la cobertura completa de vacunación.

A nivel nacional, un 27.5 por ciento de niños de un año de edad y 31.1 por ciento de niños de dos años, completaron vacunas claves en 2021, reveló la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut).

Vacunación infantil / Foto de: Cortesía Municipio de Saucillo

El reporte señala que el cuadro básico de vacunas en México con el que deben contra niñas y niños, incluye la vacuna BCG (para contrarrestar las formas graves de tuberculosis) tres tomas de hepatitis B, la vacuna pentavalente: difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e influenza. La vacuna neumocócica; contra rotavirus y la denominada Triple Viral: sarampión, viruela y parotiditis (SRP). Además, a partir de los 15 años, deben aplicarse la DT que previene el tétanos y difteria, y se deben reforzar cada diez años, ésta vacuna, también debe aplicarse a mujeres embarazadas. A partir de los 11 años también se aplica la VPH, contra el Virus de Papiloma Humano.

Para personas entre 25 y 64 años se recomiendan también el tétanos, la difteria y la rubéola, y para los adultos de 65 años en adelante sanos la del tétanos y difteria, la del neumococo y la influenza.

Se desploma vacunación

La Ensanut apunta, que durante la última década se desplomó la cobertura de vacunación a nivel mundial y en México se tiene el mismo escenario además de que la pandemia de Covid 19 implicó la interrupción de los servicios y el desabasto de insumos y biológicos para la operación del programa de vacunación.

Según la misma Ensanut, en 2006, la cobertura al año cumplido de cuatro de esas seis vacunas fue de 78.4 por ciento en la entidad. Además, los niños de 1 y 2 años que recibieron cuatro vacunas de 84.7.

Chihuahua Reporta SSE 76 nuevos casos de Covid-19 en la capital

En 2012, la cobertura de cuatro vacunas al año cumplido bajó a 74.2 por ciento. Y respecto al esquema para niños de 1 y 2 años, estuvo en 80 por ciento; y en 2021, 51 por ciento para el estado de Chihuahua, aunque hubo otras entidades al centro y sur del país, que apenas rebasaron el 20 por ciento de vacunación completa en niñas y niños.

En un sondeo en unidades médicas de la ciudad, tanto del IMSS, ISSTE, como en centros de salud del SSE, se constató que desde 2020 existe desabasto de vacunas del cuadro básico.

La señora Amalia, es derechohabiente del ISSSTE, e indicó que su nieta, no recibió la tercera dosis de la vacuna pentavalente acelular, en 2021, y hasta hace dos meses, la pudieron conseguir por medio de un particular. Añadió que desconoce los motivos del desabasto, ya que sólo se les informaba que no había, pero que en esta misma situación se encuentran varias mamás que conoce, cuyos hijos no tienen los esquemas completos.

En el mismo caso se encontraba en días pasados el señor Alfonso, quien informó a este medio informativo que ha estado en espera de la vacuna contra tétanos, ya que según lo estipulado en la cartilla debe aplicarse cada diez años, y en su caso, por su trabajo en el sector de la construcción, le es indispensable para protegerse.

Foto: Cuartoscuro

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De acuerdo a la página del Gobierno de México, en el apartado de vacunas, la recomendación es que cuando un niño no haya recibido las vacunas, debe acudirse inmediatamente a la Unidad de Salud más cercana con la Cartilla Nacional de Salud correspondiente, y aplicar las vacunas tanto a hijos como a la mamá. Se hace hincapié en que es muy importante para la salud, que se completen los esquemas de vacunación para evitar enfermedades.

También se indica que en caso de no contar con la Cartilla Nacional de Salud, se debe acudir a la Unidad de Salud que corresponda, donde se brindará información y se repondrá la cartilla correspondiente.