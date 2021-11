Desafortunada gestión en TSJ: Joaquín Sotelo Mesta

El Consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, calificó como desafortunada y llena de desaciertos la administración del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos, por una serie de irregularidades que caracterizó a su persona.

Pidió que al igual que Pablo Héctor, también debería renunciar el Magistrado Roberto Siqueiros Grandes, quien era su mano derecha y con quien idearon una serie de desaciertos a lo largo de la administración del Presidente, pues indicó que ambos participaron o elaboraron la elección de los jueces que tuvo un procedimiento irregular.

“Mucha injusticia, permitió que se diera al interior del Tribunal, en la relación entre los funcionarios, soy parte de las injusticia, me alcanzan, no se privilegió la justicia interna, no había intención en ese sentido, solamente sus chicharrones y los de su personal, fue muy desafortunada la gestión” indicó.

Actualmente Joaquín Sotelo, como integrante del Consejo de la Judicatura, se encuentra atravesando por un proceso administrativo, por haber dado a conocer una serie de irregularidades en la elección de más de 50 jueces, y por lo cual se encuentra suspendido del cargo, pero mantiene la titularidad de su nombramiento.