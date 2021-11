Renuncia de Héctor González sería sano para el TSJ: Jorge Ramírez

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Ramírez, expresó que la posible renuncia que pudiera darse por parte del magistrado presidente Pablo Héctor González, se deriva de que la comunicación entre el Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo, se vio deteriorada por algunas decisiones equivocadas de González Villalobos.

“Creo que él mismo entendió el tema, ahora ya no tiene mayoría en el Consejo de la Judicatura, le cambiaron a todos sus directores con los que él podía gobernar con tranquilidad, le quitaron facultades que él se puso por encima de le ley con acuerdos que sacaba del Consejo de la Judicatura donde él hacía la mayoría, y sin todo ese poder, ya no tiene como gobernar y lo ideal y los más sano, es que renuncie”, explicó.

Destacó que fue el pleno del Tribunal el que eligió a González Villalobos como titular de la institución, y tendrá que ser ante ese mismo pleno en donde presente su renuncia, a quienes deberá explicar los motivos por el cual buscaría presentar su renuncia.

“Antes no se podía renunciar y aunque hoy sí es posible presentar una renuncia, lo ideal es que no se renuncie ante el cargo, pero habrá que esperar, no tenemos una certeza de que vaya a renunciar ni existe una información que así lo valide, y será en la próxima sesión plenaria cuando sepamos si va a renunciar o no”, detalló Ramírez Alvídrez.

Añadió que efectivamente, la renuncia del magistrado presidente Pablo Héctor González, podría darse pronto, pues la oficina que ocupa, se aprecia vacía, sin embargo aún no hay nada confirmado ni oficializado.

Respecto lo que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que la presidencia provisional la ejercerá el decano con mayor edad, en este caso Rafael Quintana, debería ser con base en la antigüedad al interior del TSJ, pues con esto se le quita la oportunidad a los magistrados más jóvenes.