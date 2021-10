Abren investigación vs funcionario de la FGE por extorsión

Un Juez de control, revocó el no ejercicio penal en contra de Carlos Mario R.N. quien labora como Coordinador de la Plataforma México en la Fiscalía General del Estado, para que se le investigue por haber cometido el delito de extorsión agravada durante el año 2019 en perjuicio de una familia.

El día de hoy, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, se llevó a cabo la audiencia donde la defensa de la víctima impugnó el no ejercicio penal en contra de Carlos Mario, quien a través de un agente del Ministerio Público de la Unidad de Proyectos Especiales, decidió el no ejercicio penal, por no haber “elementos”, lo que fue revocado por un juez de control.

En la resolución del Juez, determinó que la investigación debe continuar y ser agotada por el Ministerio Público, toda vez que existen indicios de que el funcionario de la Fiscalía General del Estado, cometió el delito de extorsión agravada por haber desapoderado a la víctima por medio de amenazas, de un vehículo de su propiedad, esto en conjunto con un agente de la policía ministerial (familiar) quienes amenazaban a la víctima con meter a la cárcel a su hijo si no les entregaba el vehículo.

A pesar de que los hechos se generaron en el año 2019 en el municipio de Nuevo Casas Grandes, posteriormente la víctima fue identificada en la ciudad de Chihuahua donde la despojaron de la unidad, y aunque el hecho fue tomado por el ministerio público de aquel municipio, posteriormente cambió a Asuntos Internos y luego a Operaciones Estratégicas, donde se le dio el “carpetazo” para no investigar.

Con esta resolución del juez, de le solicita a la Fiscalía General del Estado, que se reabra la investigación en su contra, para buscar los elementos suficientes para determinar si hay o no elementos para encuadrarlo en un delito.