Desaparecen en Chihuahua los partidos PVEM y Nueva Alianza; se registran dos nuevos

Desaparecen dos partidos políticos en Chihuahua y se registran dos más para estas próximas elecciones; de los que perdieron el registro fueron el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, aunque cabe destacar que el PVEM tiene el registro nacional, pero en lo local no recibirá prerrogativas. En el caso de los nuevos, se informó que se trata del partido Pueblo y México Republicano, así como una agrupación política denominada “Chihuahua líder”.

Lo anterior, fue dado a conocer por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) a través del departamento de Comunicación Social, en el cual determinaron que respecto a las elecciones pasadas el número de partidos se mantuvo igual.

En este sentido, se informó que durante el 2021 se tuvo un registro de nueve partidos políticos que contendieron por cargos locales, como el ayuntamiento y las diputaciones, no obstante, para este 2024, dos de ellos perdieron su registro en Chihuahua.

Se trata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual a nivel local, ya no participa con prerrogativas, pero sí a nivel federal, por lo cual obtiene recursos a través del Instituto Nacional Electoral y no del IEE. Fue Mario Hermosillo, vocero de la dependencia estatal, quien refirió que este partido no se encuentra inscrito a nivel local, determinando así que no cuenta con un registro a nivel Chihuahua.

Asimismo, informó sobre la desaparición de Nueva Alianza, mismo que perdió su registro al no cumplir con los requisitos que exigen las autoridades electorales para contender por un cargo político.

Por otra parte, Hermosillo reveló que existen dos registros nuevos de organizaciones políticas que buscarán participar en las próximas elecciones, tratándose de México Republicano y Pueblo.

De este modo, el listado de partidos políticos que estarán contendiendo integra a nueve organizaciones, siendo estos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) representado por Hugo Aguirre García; el Partido Acción Nacional (PAN) con Damián Lemus Navarrete; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) bajo la representación de Nohemí Aguilar, así como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a cargo de Victoria Rocío Ávila.

Asimismo, para el caso del Partido del Trabajo está Rubén Aguilar Jiménez; para Movimiento Ciudadano es Luis Eduardo Rivas, y por Morena se encuentra Román Alcantar; y finalmente, los de reciente creación, Pueblo, bajo a la representación de Daniel Quezada y México Republicano a cargo de Israel Espinoza.

