Descarta Index cierre de maquilas en Chihuahua por temas de luz

Román Rivas Hong, presidente de Index Chihuahua, informó que de momento, en Chihuahua no se tienen maquilas que hayan cerrado o estén próximas a un posible cierre a causa del servicio de energía eléctrica, lo anterior luego la situación en Ciudad Juárez.

El líder empresarial expuso que platicando con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chihuahua, estas les aseguraron que en Chihuahua no habrá una situación de falta de energía, que es lo que sí está pasando actualmente en la ciudad fronteriza.

Es de recordar, que recientemente, el dirigente de Coparmex en la frontera, notificó que tres maquilas se iban por falta de luz, y que una de estas trabajó por muchos años en aquella ciudad, pero que, debido al “deficiente” servicio de la CFE decidieron cerrar.

Rivas Hong externó que esta declaración llamó su atención, porque en todo caso, este tipo de anuncios debieran ser por parte de Fabiola Luna, presidenta de Index Juárez; pero reconoció que sí existen problemas con la energía en la frontera, dada la cantidad de empresas que hay.

“No me atrevería a validar que son tres empresas, yo desconozco el nombre de estas, pero no me es desconocido: sí sé que en Ciudad Juárez hay precisamente una falta de capacidad, y esa falta de capacidad ocasiona que lleguen muchas empresas buscando instalarse, y que a la hora de la hora, se desencanten y terminen yéndose a otras localidades, porque no se les puede garantizar el suministro de energía que necesitan”, manifestó.

En este sentido, destacó que es “penoso” estar en esa situación, considerando que actualmente en cuando más se deberían tener las condiciones para el crecimiento, ante este contexto de pandemia.

“Espero que esto no se agrave más; urge que se defina qué pasará con la reforma y que tengan certidumbre todos los que tienen que invertir, o los que han invertido en energías limpias sobre todo, para que podamos tener la seguridad nosotros de que a futuro vamos a tener capacidades; pero sí es verdaderamente frustrante que tengan que irse empresas que por falta de capacidad no se instalan en Juárez”, agregó, resaltando que esta no es la situación en la región de Chihuahua.