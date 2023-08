Desmiente América Aguilar muerte del político Rubén Aguilar

Luego de que este miércoles trascendió en algunos medios de comunicación la muerte del político Rubén Aguilar Jiménez, su hija América Aguilar desmintió dicho acontecimiento, asegurando que su padre se encuentra con buen estado de salud.

La militante del Partido del Trabajo dijo desconocer de dónde surgió la versión que comenzó a circular la mañana de este 9 de agosto, en la cual se comentaba que el petista había muerto a raíz de complicaciones posteriores a una cirugía.

“Gracias a Dios mi papá está muy bien, él está muy bien de salud. También a nosotros nos sorprendió la noticia, es una noticia falsa, él no ha tenido incluso ningún tipo de cirugía ni nada”, fue lo que externó la ex legisladora.

Por lo anterior, reiteró que desconoce de dónde y cómo surgió el rumor con esa información, pues pese a su edad, su papá se encuentra bien de salud y comentó que lo que él le responde al doctor cuando va a sus revisiones es que tiene 80 años.

De esa manera, dejó claro que, pese a que en ocasiones pueda haber algunas cuestiones propias de la edad, se mantiene con buena salud y sin algo extraordinario o de consideración que pongan en riesgo su propia vida.

Detalló que durante el miércoles toda la familia estuvo atenta a cómo avanzaba esa nota para analizar si emitían algún posicionamiento al respecto, pero al ver que no se propagó de más, optaron por dejarlo así.

Sin embargo, al ser cuestionada al respecto, no dudó en aclarar la situación respecto a la salud de su padre, quien también fungió como legislador durante varios años.

“Como vimos que ya no siguió, que ya no hubo ninguna publicación al respecto, pues ya no salimos a dar ninguna declaración”, precisó, dejando claro que cualquier situación la darán a conocer ella y sus hermanos, por lo que lo que no esté confirmado por ellos será mentira.